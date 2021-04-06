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Женщины в энергетике: в Ханты-Мансийске состоялся круглый стол "Женское лидерство в ТЭК"

Женщины в энергетике: в Ханты-Мансийске состоялся круглый стол Женское лидерство в ТЭК

6 апреля 2021, 17:15
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ЖЕНЩИНЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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В рамках IV Международного молодежного научно-практического форума «Нефтяная столица» в Ханты-Мансийске состоялся круглый стол «Женское лидерство в ТЭК», где рассмотрели вопросы роли женщин в энергетике России, гендерного баланса, эмоционального интеллекта, развития необходимых компетенций. Также обсудили поддержание диалога между женщинами – лидерами региона и представителями отрасли и предприятий.

Губернатор Югры Наталья Комарова отметила, что многочисленные международные исследования показывают, что активная роль женщин во всех секторах экономики заметно повышает их эффективность. По ее словам, среди экспертов существует мнение, что женщины-руководители эффективны в принятии нестандартных управленческих решений, в выработке инновационных стратегий, которые могут способствовать повышению эффективности во время роста бизнеса и в кризисное время.

– ТЭК – это та область, где потенциал развития роли женского лидерства очень высок. Традиционно это мужская индустрия, и дисбаланс здесь велик. Есть стереотипы, которые ограничивают возможности женщин в лидерстве. Думаю, понимание этих стереотипов позволит высвободить данный потенциал, – отметила директор Всемирного коммуникационного форума в Давосе, основатель Форума женского влияния Янина Дубейковская.

– Сегодня много женщин, которые работают в отрасли ТЭК и на технических специальностях в целом. В основе их карьерного развития лежит не только профессионализм, но и способность распознавать эмоции, намерения, мотивацию, желания свои и других людей и управлять этим. Именно эмоциональный интеллект помогает решать практические задачи и достигать поставленных целей в жизни и на работе. Женщины-лидеры с развитым эмоциональным интеллектом умеют договариваться с другими, принимать решения и правильно реагировать на негативные ситуации, – подчеркнула тьютор Европейской ассоциации культурных и эмоционально-интеллектуальных программ Елена Орлова.

 

Источник: Инстаграм «Женщины в энергетике» РНК СИГРЭ

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Источник: РНК СИГРЭ

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