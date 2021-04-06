Компания Masdar из Объединенных Арабских Эмиратов подписала соглашение об увеличении проектной мощности своего проекта по ветряным электростанциям в Узбекистане до 1,5 ГВт.

В этой связи в Ташкенте состоялось мероприятие, посвященное принятию решения о строительстве крупнейшего в Центральной Азии ветропарка. В нем приняли участие с видеообращением Сардор Умурзаков – заместитель премьер-министра, министр по инвестициям и внешней торговле Республики Узбекистан, д-р Султан Ахмед Аль Джабер – специальный посланник ОАЭ по изменению климата и министр промышленности и передовых технологий, Алишер Султанов – министр энергетики Республики Узбекистан, Сухейл Аль Мазруи – министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ.

Соглашение о расширении проектной мощности было подписано со стороны инвестора генеральным директором Masdar Мохамедом Джамилем Аль Рамахи и с узбекской стороны заместителем министра энергетики – Ш. Ходжаевым и заместителем министра инвестиций и внешней торговли – Ш. Вафаевым.

Министр энергетики Республики Узбекистан Алишер Султанов сказал: «Мы ценим наше партнерство с Masdar и приветствуем решение по увеличению мощности ветропарка, который станет крупнейшим объектом такого рода в нашем регионе. Это жизненно важный проект для Узбекистана, который помогает нам достичь нашей цели - к 2030 году вырабатывать 25% электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии».

Д-р Султан Ахмед Аль Джабер, специальный посланник ОАЭ по изменению климата и министр промышленности и передовых технологий, сказал: «Для ОАЭ важно, чтобы наши действия в отношении климата помогли усилить действия других людей во всем мире. Это партнерство является ярким примером того, как мы претворяем этот принцип в жизнь. Вместе у нас есть беспрецедентная возможность использовать наши коллективные действия по борьбе с изменением климата для повышения устойчивого роста в Узбекистане, одновременно добиваясь реального прогресса в достижении глобальных целей в области климата».

Мохамед Джамиль Аль Рамахи, генеральный директор Masdar, отметил: «Сегодняшнее мероприятие подчеркивает значительный прогресс, которого мы достигли не только в этом проекте, но и в помощи правительству Республики Узбекистан в достижении его целей в области чистой энергии и изменения климата. Как мировой лидер в области развития ветроэнергетики для коммунальных предприятий, Masdar гордится тем, что поддерживает стратегию Узбекистана в области низкоуглеродной энергетики и укрепляет наше партнерство с правительством для обеспечения устойчивого развития».

В 2020 году компания Masdar заключила двусторонние соглашения с Правительством Узбекистана по разработке, строительству и эксплуатации ветряной электростанции мощностью 500 мегаватт (МВт), второго масштабного проекта в области чистой энергии в стране и одной из крупных ветряных электростанций в Центральной Азии. Проект привлечет прямые иностранные инвестиции на сумму более US$ 600 млн.

С подписанием нового соглашения мощность проекта, который будет расположен в Зарафшанском районе Навоийской области, возросла до 1,5 ГВт, что в дальнейшем поможет Узбекистану достичь своих целей по выработке к 2030 году до 3 ГВт энергии за счет ветряных электростанций (ВЭС).

Ожидается, что ВЭС в Зарафшане мощностью 500 МВт будет запущена в коммерческую эксплуатацию к концу 2024 года. За счет данной мощности ВЭС будет способна вырабатывать объем электроэнергии, достаточный для снабжения 500 тысяч домов. Это также поможет предотвратить выброс в атмосферу до 1,1 млн. тонн углекислого газа в год.

Добавим, что инвестиционное соглашение по проекту Зарафшанской ветряной электростанции и соглашение о закупке электроэнергии было подписано узбекской стороной с компанией Masdar в июне 2020 года.

Также, в декабре прошлого года Masdar объявил о завершении этапа финансирования солнечного проекта «Нур Навои» мощностью 100 МВт - первого успешно профинансированного солнечного проекта в Узбекистане для независимых производителей энергии (IPP). Masdar был объявлен победителем тендера по данному проекту солнечной электростанции после одобрения предложения компанией самого низкого тарифа на электроэнергию в размере 2,679 цента США за киловатт-час.

Компания Masdar, занимающаяся возобновляемыми источниками энергии, продвигает внедрение возобновляемых источников энергии, устойчивого городского развития и чистых технологий для решения глобальных проблем устойчивости. Masdar входит в структуру Mubadala Investment Company, стратегической инвестиционной компании правительства Абу-Даби, проекты которой помогают сохранять лидерство ОАЭ в мировом энергетическом секторе, поддерживая при этом диверсификацию, как экономики, так и источников энергии на благо будущих поколений.

Сегодня Masdar работает более чем в 30 странах, включая ОАЭ, Иорданию, Саудовскую Аравию, Мавританию, Египет, Марокко, Великобританию, США, Австралию, Испанию, Сербию, Индию, Индонезию, Узбекистан и другие.