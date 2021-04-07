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Артём Пидник назначен и.о. генерального директора "Россети Янтарь", он будет совмещать эту должность с работой во главе "Россети Северо-Запад"

Артём Пидник назначен и.о. генерального директора Россети Янтарь, он будет совмещать эту должность с работой во главе Россети Северо-Запад

7 апреля 2021, 16:45
Рубрика: Персоны
Метки: ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ, РОССЕТИ ЯНТАРЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Янтарь

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Нового руководителя представил коллективу первый заместитель генерального директора – исполнительный директор «Россетей» Андрей Муров. Также сегодня состоялась рабочая встреча с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, где были рассмотрены результаты и задачи «Россети Янтарь» по основным направлениям.

По итогам 2020 года:

  • Успешно проведены испытания в режиме «энергетического острова».
  • Завершена 5-летняя программа реконструкции и развития (22 млрд рублей, 1 500 км ЛЭП, почти 800 МВА мощности).
  • Аварийность снижена на 18,4% за три года.
  • Присоединены порядка 2 200 потребителей, в том числе филиалы Третьяковской галереи, Большого театра и Нахимовского училища, инфекционный центр Минобороны России.
  • Проведена масштабная реконструкция пяти подстанций 110 кВ, питающих около 120 населённых пунктов.
  • Более ¾ всех точек присоединения оснащено «умными» счётчиками (около 112 000 приборов).

«Социально-экономическое развитие Калининградской области, повышение инвестиционной привлекательности территории, а также качества, надёжности энергоснабжения потребителей всех категорий - наши приоритетные совместные задачи. Рассчитываю, что новое руководство продолжит эту важную для региона деятельность на самом высоком уровне, и наше конструктивное взаимодействие будет способствовать эффективной реализации поставленных задач», - отметил Антон Алиханов.

«Калининградская область для «Россетей» является одним из приоритетных регионов. Это обусловлено соображениями энергетической безопасности с учётом географии, а также масштабными планами администрации по социально-экономическому развитию. Артём Юрьевич на руководящих должностях более 10 лет. Под его началом «Россети Северо-Запад» показывает устойчивый рост надёжности. Кроме того, компания смогла снизить операционные расходы, оптимизировать процесс технологического присоединения, уменьшить потери. Уверен, что этот опыт будет востребован при решении задач, стоящих перед регионом», – подчеркнул Андрей Муров на встрече с губернатором.

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Источник: Россети Янтарь

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