Нового руководителя представил коллективу первый заместитель генерального директора – исполнительный директор «Россетей» Андрей Муров. Также сегодня состоялась рабочая встреча с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, где были рассмотрены результаты и задачи «Россети Янтарь» по основным направлениям.

По итогам 2020 года:

Успешно проведены испытания в режиме «энергетического острова».

Завершена 5-летняя программа реконструкции и развития (22 млрд рублей, 1 500 км ЛЭП, почти 800 МВА мощности).

Аварийность снижена на 18,4% за три года.

Присоединены порядка 2 200 потребителей, в том числе филиалы Третьяковской галереи, Большого театра и Нахимовского училища, инфекционный центр Минобороны России.

Проведена масштабная реконструкция пяти подстанций 110 кВ, питающих около 120 населённых пунктов.

Более ¾ всех точек присоединения оснащено «умными» счётчиками (около 112 000 приборов).

«Социально-экономическое развитие Калининградской области, повышение инвестиционной привлекательности территории, а также качества, надёжности энергоснабжения потребителей всех категорий - наши приоритетные совместные задачи. Рассчитываю, что новое руководство продолжит эту важную для региона деятельность на самом высоком уровне, и наше конструктивное взаимодействие будет способствовать эффективной реализации поставленных задач», - отметил Антон Алиханов.