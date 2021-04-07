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7 апреля 2021, 16:45
Рубрика: Персоны
Метки: ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ, РОССЕТИ ЯНТАРЬ
Отрасль: Электроэнергетика
Нового руководителя представил коллективу первый заместитель генерального директора – исполнительный директор «Россетей» Андрей Муров. Также сегодня состоялась рабочая встреча с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, где были рассмотрены результаты и задачи «Россети Янтарь» по основным направлениям.
По итогам 2020 года:
«Социально-экономическое развитие Калининградской области, повышение инвестиционной привлекательности территории, а также качества, надёжности энергоснабжения потребителей всех категорий - наши приоритетные совместные задачи. Рассчитываю, что новое руководство продолжит эту важную для региона деятельность на самом высоком уровне, и наше конструктивное взаимодействие будет способствовать эффективной реализации поставленных задач», - отметил Антон Алиханов.
«Калининградская область для «Россетей» является одним из приоритетных регионов. Это обусловлено соображениями энергетической безопасности с учётом географии, а также масштабными планами администрации по социально-экономическому развитию. Артём Юрьевич на руководящих должностях более 10 лет. Под его началом «Россети Северо-Запад» показывает устойчивый рост надёжности. Кроме того, компания смогла снизить операционные расходы, оптимизировать процесс технологического присоединения, уменьшить потери. Уверен, что этот опыт будет востребован при решении задач, стоящих перед регионом», – подчеркнул Андрей Муров на встрече с губернатором.
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