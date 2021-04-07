Компания Электрощит Самара представила последние разработки в сфере электротехники на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Большая промышленная неделя в Узбекистане", которая проходит в Ташкенте 5-7 апреля. Выставка направлена на укрепление промышленного сотрудничества России со странами Центральной Азии. В ней принимают участие более 200 экспонентов из России, Узбекистана, Франции, Беларуси, Казахстана - представители крупнейших компаний. В рамках мероприятия, Электрощит Самара представил новейшие разработки компании, а также рассказал о планах развития экспорта электрооборудования в страны Центральной Азии, в частности Узбекистан.

«Мы рассматриваем Узбекистан как перспективный рынок для развития экспорта нашей продукции. Мы подписали Меморандум о сотрудничестве с группой компаний электротехнической промышленности Узбекистана, куда входят Узэлектроаппарат-Электрощит, Ташэлектроаппарат и Чирчикский трансформаторный завод. Подписание Меморандума о сотрудничестве с ведущими отраслевыми предприятиями Узбекистана будет способствовать взаимовыгодному обмену передовыми технологиями между нашими странами и придаст стимул развитию партнерских проектов в электротехнической отрасли», - подчеркнул Генеральный директор управляющей организации Владимир Шатунин в ходе своего выступления на сессии «Совместные проекты в машиностроении: передача технологий, интеграция экспертизы».

В рамках Меморандума, Электрощит Самара и электротехнические предприятия Узбекистана планируют развивать совместную работу в области использования продукции каждой из партнерских компаний и продвижения товаров на рынках России и стран Центральной Азии. Для этого, в частности, уже организовано и поддерживается регулярное взаимодействие между техническими службами закупок предприятий. Стороны уже реализуют ряд совместных проектов, в том числе поставки трансформаторов для обустройства подстанций 6/35 кВ на Северо-Даниловском месторождении; поставки трансформаторов на Тагульское месторождение; поставки трансформаторов для подстанции «Кадаликан», а также проекты на других объектах в различных отраслях промышленности.

Для реализации будущих проектов предприятие Электрощит Самара намерено поставлять свои последние разработки – инновационное комплектное распределительное устройство КРУ-СЭЩ-80, низковольтное комплектное устройство НКУ-СЭЩ-МВ, вакуумные выключатели и трансформаторы.

Цифровая ячейка КРУ-СЭЩ-80 соответствует требованиям МЭК и при этом по своим техническим параметрам полностью отвечает новому ГОСТ. Решения с применением секционирования, которые мы реализовали в ячейке, позволят повысить надёжность и безопасность работы обслуживающего персонала - при возникновении короткого замыкания, работники смогут локализовать дугу в каждом из отсеков. Принципиальное отличие в увеличении стойкости к дуге короткого замыкания (раньше - 0,2 секунды, сейчас - 1 секунда).

Еще один ключевой продукт Электрощит Самара - низковольтное комплектное устройство НКУ-СЭЩ-МВ, предназначенное для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока. В феврале 2021 года НКУ-СЭЩ-МВ успешно прошло сертификацию на соответствие международному стандарту (IEC61439-1-2013).

Соответствие новейших разработок Электрощит Самара международным стандартам сертификации электрооборудования – в частности, соответствие цифровой ячейка КРУ-СЭЩ-80 требованиям МЭК – обеспечивает возможность внедрять оборудование компании на международном уровне на различных рынках, в том числе и на рынках стран Центральной Азии.