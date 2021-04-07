 
Модернизация

Энергетики "Россети Волга" готовятся к грозовому сезону

Энергетики Россети Волга готовятся к грозовому сезону

7 апреля 2021, 09:48
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ВОЛГА
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Волга

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Энергетики ПАО «Россети Волга» готовят объекты электросетевого хозяйства к прохождению грозового сезона на территории Саратовской, Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Пензенской областей, Республики Мордовия и Чувашской Республики.

Сезон гроз — серьезное испытание для электротехнического оборудования, поэтому до начала грозового периода и во время его прохождения специалисты компании реализуют комплекс технических и организационных мероприятий по защите электрооборудования от воздействия атмосферного перенапряжения.

Комплекс необходимых мероприятий разрабатывается на основании анализа предшествующих грозовых сезонов и включает в себя, помимо прочего, инженерные осмотры всех подстанций, складов горюче-смазочных материалов и антенно-мачтовых сооружений, линий электропередачи, распределительных устройств подстанций. После прохождения осенне-зимнего периода 2020-2021 гг. проверяется состояние грозозащитных тросов, исправность контуров заземления, ограничителей перенапряжения, разрядников и других аппаратов, обеспечивающих защиту основного оборудования в грозовой период. Пристальное внимание уделяется техническому состоянию отдельно стоящих и портальных молниеотводов, их заземляющим устройствам, грозозащитному оборудованию центров питания и изоляции подстанций.

Для получения прогнозов о времени и характере грозовой активности в компании организовано взаимодействие с региональными органами Росгидромета. Для предотвращения и ликвидации возможных последствий грозовых явлений на объектах электроэнергетики организовано тесное сотрудничество с подразделениями МЧС России и местными органами власти.

Особое внимание уделяется охране труда. С оперативным и ремонтным персоналом проводятся инструктажи и тренировки по определению мест повреждений на высоковольтных линиях электропередачи, а также действиям персонала в грозовых условиях.

Тщательная и своевременная подготовка к грозовому сезону и выполнение всех намеченных мероприятий в совокупности создают надежную систему защиты энергообъектов «Россети Волга» от перенапряжений и позволяют снизить риск возникновения нарушений электроснабжения, связанных с грозовыми явлениями.

 

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Источник: Россети Волга

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