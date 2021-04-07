ОАО «РЖД» планирует направить 1,2 млрд руб. на развитие железнодорожной инфраструктуры Чеченской Республики в 2021 году. Это на 26% больше, чем в 2020-м.

Перспективы пассажирских и грузовых перевозок на железнодорожном транспорте обсудили начальник Северо-Кавказской железной дороги Сергей Задорин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. На встрече были рассмотрены основные направления работы на 2021 год.

В Грозном компания строит новый транспортно-пересадочный узел, который объединит в себе железнодорожное и автобусное сообщение и органично впишется в городскую среду. Общая площадь комплекса составит 3 тыс. кв. м.

Также на территории Чеченской Республики активно ведутся работы по модернизации железнодорожного транспорта. В этом году планируется оборудовать участок Червленная-Узловая – Кади-Юрт устройствами полуавтоматической блокировки, провести работы по капитальному ремонту участка пути на перегонах Стодеревская – Ищерская и Каргинская – Кизляр.

Новым в пассажирских перевозках будет назначение специального детского поезда, на котором группы детей отправятся на отдых в летние лагеря черноморского побережья.