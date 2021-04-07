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Николай Шульгинов представил коллективу АО "СО ЕЭС" избранного Председателя Правления Фёдора Опадчего

Николай Шульгинов посетил с рабочим визитом АО «Системный оператор Единой энергетической системы», где официально представил коллективу избранного Председателя Правления компании Фёдора Опадчего.

Решение об избрании Фёдора Опадчего на должность руководителя компании было принято 5 апреля на заседании совета директоров АО «СО ЕЭС». Ранее он занимал должность заместителя Председателя Правления.

«Фёдор Юрьевич работает в «Системном операторе» долгие годы и является одним из наиболее опытных специалистов в вопросах функционирования и развития рынка электроэнергии и мощности. Его опыт, знания и опора на профессиональную команду помогут вести компанию по пути развития, задавая тон в решении вопросов, поставленных перед отраслью руководством России» - отметил Министр.

Николай Шульгинов так же посетил диспетчерский пункт «Системного оператора» и обсудил с Фёдором Опадчим оперативные задачи и долгосрочные планы работы компании.

Федор Юрьевич Опадчий родился 4 января 1974 года в Москве. В 1997 году окончил факультет «Электроника и автоматика физических установок» Московского инженерно-физического института, получив специальность инженера-физика.

В 1997–1998 годах прошел программу переквалификации по направлению «финансовый менеджмент» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. В 1998–1999 годах обучался по Президентской программе подготовки управленческих кадров по специализации «финансовый менеджмент» в Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации (в настоящее время – Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации).

В электроэнергетической отрасли начал работать в 2002 году в должности начальника отдела моделирования и экспертизы Некоммерческого партнерства «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы».

В 2004 году перешел на работу в ОАО «Системный оператор – Центральное диспетчерское управление Единой энергосистемы» на должность директора по развитию рынка. В 2006 году переведен на должность директора по развитию и сопровождению рынков ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» (с 2016 года АО «СО ЕЭС»). При его непосредственном участии разрабатывались и внедрялись ключевые рыночные инструменты, составляющие технологическую основу оптового рынка электроэнергии и мощности: рынок на сутки вперед, балансирующий рынок и рынок системных услуг, современная технология выбора состава включенного генерирующего оборудования, конкурентный отбор мощности, инструменты управления спросом.

В 2011 году Федор Опадчий вошел в состав Правления компании. В 2012 году назначен на должность заместителя Председателя Правления Системного оператора и до настоящего момента курировал направления рынков и информационных технологий. Под его руководством в Системном операторе разрабатывались и вводились в эксплуатацию самые современные ИТ-инструменты, составляющие основу цифровизации оперативно-диспетчерского управления, – Единая информационная модель ЕЭС России, оперативно-информационный комплекс нового поколения, было проведено глубинное технологическое и организационное реформирование ИТ-блока Системного оператора.

В 2019 году Федор Опадчий был избран президентом Ассоциации системных операторов крупнейших энергосистем GO15 (VLPGO), которая объединяет организации и компании, управляющие энергосистемами с установленной мощностью более 50 ГВт. На этом посту он внес существенный вклад в развитие международного сотрудничества и обмен опытом системных операторов разных стран по наиболее актуальным вопросам развития мировой электроэнергетики и вызовам, возникающим перед большими энергосистемами в современном мире.

Имеет звания «Почетный энергетик», «Distinguished Member» («Заслуженный деятель») Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения (Conseil International des Grands Réseaux Electriques – CIGRE, СИГРЭ), дважды был удостоен занесения на Доску почета Системного оператора. Труд Федора Юрьевича отмечен множеством корпоративных, отраслевых и ведомственных наград.

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Источник: Министерство энергетики России

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