Сотрудниками компании с помощью технологии производства работ под напряжением проводится подготовка рабочего места для персонала подрядной организации. Это позволяет отремонтировать электросетевое оборудование без отключения потребителей.

Непрерывность технологического процесса обеспечивает временное оборудование - мобильная трансформаторная подстанция, перевозимая в кузове автомашины, которая становится резервным источником электроснабжения на время проведения ремонтных работ.

Это передовое техническое решение персонала Аксубаевского РЭС было неоднократно опробовано на воздушных линиях района и зарекомендовало себя с положительной стороны, поскольку позволяет исключить недоотпуск электроэнергии и сократить затраты рабочего времени.

В этот раз технология применена в Новошешминском районе – совместно с подрядной организацией ООО «Спецстроймонтаж» (г.Альметьевск) были заменены КТП в населенных пунктах Азеево, Красный Октябрь и Урганча. Оборудование прослужило около четырех десятков лет – срок эксплуатации, его техническое состояние, а также количество потребителей, запитанных от этого источника энергоснабжения, являются главными приоритетными критериями при выборе объектов для обновления.

«Мы уже практиковали некоторые виды работ под напряжением 10 кВ, и смогли оценить все преимущества РПН в этом классе напряжения: раньше для проведения, например, замены вязки изоляторов приходилось отключать населенный пункт. Очень рады, что благодаря опыту коллег из Аксубаевского района наши профессиональные компетенции возрастут, для нашего района эта технология является прорывом», - считает заместитель начальника района – начальник Новошешминского участка Ильнур Хисматуллин.

Действительно, в люльке подъемника наряду с персоналом Аксубаевского РЭС работают и новошешминцы. Несмотря на то, что теоретические навыки РПН успешно освоены в Центре работ под напряжением (г.Заинск) – для идеально отлаженного процесса необходима поддержка практикующего специалиста. Также «мышечная память» формируется и в ходе тренировок на испытательном полигоне РЭСа. Следствием такой передачи опыта «вживую» является результат – замена третьей по счету КТП в 2021 году под напряжением проходит увереннее и быстрее. При этом очень важно, чтобы рядом находились психологически совместимые личности, которые понимают друг друга с полуслова.

Кстати, замена такого оборудования под напряжением по продолжительности не длительнее работ, проводимых традиционным способом – около 4 часов. Ускорить процесс помогает параллельное выполнение этапов работ под напряжением сразу в нескольких точках – две бригады электромонтеров одновременно трудятся на воздушных линиях 0,4 и 10 кВ, в то время как представители подрядной организации проводят подготовительные работы перед демонтажем и установкой нового оборудования.

Однако преимуществ у инновационной технологии, куда больше: прежде всего работа под напряжением исключает 13-дневное ожидание после подачи заявки на отключение электроэнергии и оповещение потребителей. А значит замену КТП можно провести в любое удобное для исполнителей время, и тем самым равномерно распределить трудовой ресурс. Ограничение лишь одно – погодные условия.

К единственной на всю компанию мобильной установке наблюдается интерес и со стороны других подразделений компании. А поэтому принято решение о сотрудничестве с ООО «ERVolt», на котором производится широкий спектр инструментов, снаряжения и средств защиты для работы под напряжением. Аналогичную конструкцию, изготовленную в заводских условиях, планируется установить для удобства перемещения на автомобильное шасси. После ее изготовления планируется тиражировать технологию и в других филиалах компании, используя трансформаторную подстанцию для различного вида работ от замены комплектующих до покраски корпуса.

«Доволен клиент-развивается компания», – цитирует один из принципов клиенториентированности начальник Аксубаевского РЭС Марат Сруртдинов, уточняя что РПН предоставляет возможность не менять свои планы как населению, исключая бытовой дискомфорт, так юридическим лицам и крупным промышленным потребителям, для которых важно, чтобы оборудование не простаивало и приносило доход.