По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» (ОДУ Северо-Запада) потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Северо-Запада в марте 2021 года составило 8941,3 млн кВт•ч, что на 4,6 % больше, чем в марте прошлого года.

Выработка электроэнергии в ОЭС Северо-Запада в марте 2021 года составила 10687,0 млн кВт•ч, что на 9,0 % больше, чем годом ранее.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Северо-Запада в марте 2021 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 5226,8 млн кВт•ч, что на 15,7 % больше, чем в марте 2020 года. Выработка гидравлических электростанций (ГЭС) в марте 2021 года составила 1132,8 млн кВт•ч, что на 4,7 % меньше, чем в марте прошлого года. Атомными электростанциями (АЭС) в марте 2021 года выработано 3378,0 млн кВт•ч, что на 6,3 % больше, чем годом ранее. Электростанции промышленных предприятий (ТЭС ПП) в марте 2021 года выработали 948,3 млн кВт•ч, что на 3,1 % больше, чем в марте прошлого года.

Данные за март 2021 года

Энергосистема региона/ РДУ Выработка, млн кВт•ч Относительно 2020 года, % Потребление, млн кВт•ч Относительно 2020 года, % Архангельская область (Архангельское РДУ) 602,0 0,9 698,9 4,8 Калининградская область (Балтийское РДУ) 652,0 21,0 433,2 6,7 Республика Карелия (Карельское РДУ) 453,1 -9,2 766,0 6,4 Мурманская область (Кольское РДУ) 1543,8 1,0 1079,1 -4,8 Республика Коми (Коми РДУ) 946,5 3,1 832,1 2,5 Санкт-Петербург и Ленинградская область (Ленинградское РДУ) 6270,8 13,7 4502,1 6,8 Новгородская область (Новгородское РДУ) 191,6 -6,3 415,7 2,9 Псковская область (Новгородское РДУ) 27,1 971,8 214,2 10,8





Потребление электроэнергии в ОЭС Северо-Запада за три месяца 2021 года составило 27155,4 млн кВт•ч, что на 5,0 % больше, чем за такой же период 2020 года. Без учета влияния 29 февраля 2020 года рост электропотребления составил 6,2 %.

Выработка электроэнергии в ОЭС Северо-Запада за три месяца 2021 года составила 31470,4 млн кВт•ч, что на 1,4 % больше, чем за такой же период 2020 года. Без учета влияния 29 февраля 2020 года рост выработки электроэнергии составил 2,5 %.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Северо-Запада в течение трех месяцев 2021 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 15751,5 млн кВт•ч, что на 10,4 % больше, чем в январе – марте 2020 года. Выработка гидравлических электростанций (ГЭС) за тот же период 2021 года составила 3368,2 млн кВт•ч, что на 1,5 % больше, чем за три месяца 2020 года. Атомными электростанциями (АЭС) за три месяца 2021 года выработано 9589,8 млн кВт•ч, что на 10,6 % меньше, чем за такой же период 2020 года. Электростанции промышленных предприятий (ТЭС ПП) за три месяца 2021 года выработали 2758,3 млн кВт•ч, что на 1,1 % больше, чем за такой же период 2020 года.

Данные за три месяца 2021 года

Энергосистема региона/ РДУ Выработка, млн кВт•ч Относительно 2020 года, % Потребление, млн кВт•ч Относительно 2020 года, % Архангельская область (Архангельское РДУ) 1893,2 4,7 2157,9 6,6 Калининградская область (Балтийское РДУ) 1920,0 6,5 1321,6 7,4 Республика Карелия (Карельское РДУ) 1457,2 -1,1 2303,1 6,9 Мурманская область (Кольское РДУ) 4694,7 0,3 3356,2 -2,6 Республика Коми (Коми РДУ) 2827,9 2,7 2497,1 2,2 Санкт-Петербург и Ленинградская область (Ленинградское РДУ) 18096,9 0,8 13603,5 6,7 Новгородская область (Новгородское РДУ) 538,1 -3,7 1259,9 3,7 Псковская область (Новгородское РДУ) 42,5 474,2 656,1 11,4



Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Северо-Запада складываются из показателей энергосистем Мурманской, Новгородской, Псковской, Архангельской и Калининградской областей, энергосистемы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также энергосистем Республики Карелия и Республики Коми.

Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» управляет режимом восьми энергосистем ОЭС Северо-Запада, расположенных на территории десяти субъектов Российской Федерации: г. Санкт-Петербурга, Мурманской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской и Архангельской областей, республик Карелия и Коми.

Режимами работы энергосистем Северо-Запада управляют семь филиалов АО «СО ЕЭС» региональных диспетчерских управлений: Архангельское, Балтийское, Карельское, Кольское, Коми, Ленинградское, Новгородское, при этом в операционные зоны Ленинградского РДУ входят энергосистемы г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новгородского – энергосистемы Новгородской и Псковской областей.

Площадь территории операционной зоны ОДУ Северо-Запада – 1544,4 тыс. кв. км, в городах и населенных пунктах, расположенных на ней, проживает 12,8 млн человек.

Электроэнергетический комплекс ОЭС Северо-Запада образуют 138 электростанций (в том числе 115 электростанций установленной мощностью 5 МВт и выше) суммарной установленной мощностью более 23,6 тыс. МВт, 1134 электрических подстанций 110–750 кВ и 1560 линий электропередачи 110–750 кВ общей протяженностью около 45,5 тыс. км в одноцепном исполнении (все данные приведены по состоянию на 01.01.2021).