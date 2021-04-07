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Потребление электроэнергии в ОЭС Северо-Запада в марте 2021 года увеличилось на 4,6 % по сравнению c мартом 2020 года

Потребление электроэнергии в ОЭС Северо-Запада в марте 2021 года увеличилось на 4,6 % по сравнению c мартом 2020 года

7 апреля 2021, 15:45
Рубрика: Модернизация
Метки: СО ЕЭС, ОДУ СЕВЕРО-ЗАПАДА
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» (ОДУ Северо-Запада) потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Северо-Запада в марте 2021 года составило 8941,3 млн кВт•ч, что на 4,6 % больше, чем в марте прошлого года.

Выработка электроэнергии в ОЭС Северо-Запада в марте 2021 года составила 10687,0 млн кВт•ч, что на 9,0 % больше, чем годом ранее.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Северо-Запада в марте 2021 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 5226,8 млн кВт•ч, что на 15,7 % больше, чем в марте 2020 года. Выработка гидравлических электростанций (ГЭС) в марте 2021 года составила 1132,8 млн кВт•ч, что на 4,7 % меньше, чем в марте прошлого года. Атомными электростанциями (АЭС) в марте 2021 года выработано 3378,0 млн кВт•ч, что на 6,3 % больше, чем годом ранее. Электростанции промышленных предприятий (ТЭС ПП) в марте 2021 года выработали 948,3 млн кВт•ч, что на 3,1 % больше, чем в марте прошлого года.

Данные за март 2021 года

Энергосистема региона/ РДУ

Выработка, млн кВт•ч

Относительно

2020 года, %

Потребление, млн кВт•ч

Относительно 2020 года, %

Архангельская область

(Архангельское РДУ)

602,0

0,9

698,9

4,8

Калининградская область (Балтийское РДУ)

652,0

21,0

433,2

6,7

Республика Карелия (Карельское РДУ)

453,1

-9,2

766,0

6,4

Мурманская область

(Кольское РДУ)

1543,8

1,0

1079,1

-4,8

Республика Коми

(Коми РДУ)

946,5

3,1

832,1

2,5

Санкт-Петербург и Ленинградская область (Ленинградское РДУ)

6270,8

13,7

4502,1

6,8

Новгородская область

(Новгородское РДУ)

191,6

-6,3

415,7

2,9

Псковская область (Новгородское РДУ)

27,1

971,8

214,2

10,8


 

Потребление электроэнергии в ОЭС Северо-Запада за три месяца 2021 года составило 27155,4 млн кВт•ч, что на 5,0 % больше, чем за такой же период 2020 года. Без учета влияния 29 февраля 2020 года рост электропотребления составил 6,2 %.

Выработка электроэнергии в ОЭС Северо-Запада за три месяца 2021 года составила 31470,4 млн кВт•ч, что на 1,4 % больше, чем за такой же период 2020 года. Без учета влияния 29 февраля 2020 года рост выработки электроэнергии составил 2,5 %.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Северо-Запада в течение трех месяцев 2021 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 15751,5 млн кВт•ч, что на 10,4 % больше, чем в январе – марте 2020 года. Выработка гидравлических электростанций (ГЭС) за тот же период 2021 года составила 3368,2 млн кВт•ч, что на 1,5 % больше, чем за три месяца 2020 года. Атомными электростанциями (АЭС) за три месяца 2021 года выработано 9589,8 млн кВт•ч, что на 10,6 % меньше, чем за такой же период 2020 года. Электростанции промышленных предприятий (ТЭС ПП) за три месяца 2021 года выработали 2758,3 млн кВт•ч, что на 1,1 % больше, чем за такой же период 2020 года.

Данные за три месяца 2021 года

Энергосистема региона/ РДУ

Выработка, млн кВт•ч

Относительно

2020 года, %

Потребление, млн кВт•ч

Относительно 2020 года, %

Архангельская область

(Архангельское РДУ)

1893,2

4,7

2157,9

6,6

Калининградская область (Балтийское РДУ)

1920,0

6,5

1321,6

7,4

Республика Карелия (Карельское РДУ)

1457,2

-1,1

2303,1

6,9

Мурманская область

(Кольское РДУ)

4694,7

0,3

3356,2

-2,6

Республика Коми

(Коми РДУ)

2827,9

2,7

2497,1

2,2

Санкт-Петербург и Ленинградская область (Ленинградское РДУ)

18096,9

0,8

13603,5

6,7

Новгородская область

(Новгородское РДУ)

538,1

-3,7

1259,9

3,7

Псковская область (Новгородское РДУ)

42,5

474,2

656,1

11,4


Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Северо-Запада складываются из показателей энергосистем Мурманской, Новгородской, Псковской, Архангельской и Калининградской областей, энергосистемы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также энергосистем Республики Карелия и Республики Коми.

Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» управляет режимом восьми энергосистем ОЭС Северо-Запада, расположенных на территории десяти субъектов Российской Федерации: г. Санкт-Петербурга, Мурманской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской и Архангельской областей, республик Карелия и Коми.

Режимами работы энергосистем Северо-Запада управляют семь филиалов АО «СО ЕЭС» региональных диспетчерских управлений: Архангельское, Балтийское, Карельское, Кольское, Коми, Ленинградское, Новгородское, при этом в операционные зоны Ленинградского РДУ входят энергосистемы г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новгородского – энергосистемы Новгородской и Псковской областей.

Площадь территории операционной зоны ОДУ Северо-Запада – 1544,4 тыс. кв. км, в городах и населенных пунктах, расположенных на ней, проживает 12,8 млн человек.

Электроэнергетический комплекс ОЭС Северо-Запада образуют 138 электростанций (в том числе 115 электростанций установленной мощностью 5 МВт и выше) суммарной установленной мощностью более 23,6 тыс. МВт, 1134 электрических подстанций 110–750 кВ и 1560 линий электропередачи 110–750 кВ общей протяженностью около 45,5 тыс. км в одноцепном исполнении (все данные приведены по состоянию на 01.01.2021).

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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