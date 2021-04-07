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7 апреля 2021, 15:45
Рубрика: Модернизация
Метки: СО ЕЭС, ОДУ СЕВЕРО-ЗАПАДА
Отрасль: Электроэнергетика
По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» (ОДУ Северо-Запада) потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Северо-Запада в марте 2021 года составило 8941,3 млн кВт•ч, что на 4,6 % больше, чем в марте прошлого года.
Выработка электроэнергии в ОЭС Северо-Запада в марте 2021 года составила 10687,0 млн кВт•ч, что на 9,0 % больше, чем годом ранее.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Северо-Запада в марте 2021 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 5226,8 млн кВт•ч, что на 15,7 % больше, чем в марте 2020 года. Выработка гидравлических электростанций (ГЭС) в марте 2021 года составила 1132,8 млн кВт•ч, что на 4,7 % меньше, чем в марте прошлого года. Атомными электростанциями (АЭС) в марте 2021 года выработано 3378,0 млн кВт•ч, что на 6,3 % больше, чем годом ранее. Электростанции промышленных предприятий (ТЭС ПП) в марте 2021 года выработали 948,3 млн кВт•ч, что на 3,1 % больше, чем в марте прошлого года.
Данные за март 2021 года
|
Энергосистема региона/ РДУ
|
Выработка, млн кВт•ч
|
Относительно
2020 года, %
|
Потребление, млн кВт•ч
|
Относительно 2020 года, %
|
Архангельская область
(Архангельское РДУ)
|
602,0
|
0,9
|
698,9
|
4,8
|
Калининградская область (Балтийское РДУ)
|
652,0
|
21,0
|
433,2
|
6,7
|
Республика Карелия (Карельское РДУ)
|
453,1
|
-9,2
|
766,0
|
6,4
|
Мурманская область
(Кольское РДУ)
|
1543,8
|
1,0
|
1079,1
|
-4,8
|
Республика Коми
(Коми РДУ)
|
946,5
|
3,1
|
832,1
|
2,5
|
Санкт-Петербург и Ленинградская область (Ленинградское РДУ)
|
6270,8
|
13,7
|
4502,1
|
6,8
|
Новгородская область
(Новгородское РДУ)
|
191,6
|
-6,3
|
415,7
|
2,9
|
Псковская область (Новгородское РДУ)
|
27,1
|
971,8
|
214,2
|
10,8
Потребление электроэнергии в ОЭС Северо-Запада за три месяца 2021 года составило 27155,4 млн кВт•ч, что на 5,0 % больше, чем за такой же период 2020 года. Без учета влияния 29 февраля 2020 года рост электропотребления составил 6,2 %.
Выработка электроэнергии в ОЭС Северо-Запада за три месяца 2021 года составила 31470,4 млн кВт•ч, что на 1,4 % больше, чем за такой же период 2020 года. Без учета влияния 29 февраля 2020 года рост выработки электроэнергии составил 2,5 %.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Северо-Запада в течение трех месяцев 2021 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 15751,5 млн кВт•ч, что на 10,4 % больше, чем в январе – марте 2020 года. Выработка гидравлических электростанций (ГЭС) за тот же период 2021 года составила 3368,2 млн кВт•ч, что на 1,5 % больше, чем за три месяца 2020 года. Атомными электростанциями (АЭС) за три месяца 2021 года выработано 9589,8 млн кВт•ч, что на 10,6 % меньше, чем за такой же период 2020 года. Электростанции промышленных предприятий (ТЭС ПП) за три месяца 2021 года выработали 2758,3 млн кВт•ч, что на 1,1 % больше, чем за такой же период 2020 года.
Данные за три месяца 2021 года
|
Энергосистема региона/ РДУ
|
Выработка, млн кВт•ч
|
Относительно
2020 года, %
|
Потребление, млн кВт•ч
|
Относительно 2020 года, %
|
Архангельская область
(Архангельское РДУ)
|
1893,2
|
4,7
|
2157,9
|
6,6
|
Калининградская область (Балтийское РДУ)
|
1920,0
|
6,5
|
1321,6
|
7,4
|
Республика Карелия (Карельское РДУ)
|
1457,2
|
-1,1
|
2303,1
|
6,9
|
Мурманская область
(Кольское РДУ)
|
4694,7
|
0,3
|
3356,2
|
-2,6
|
Республика Коми
(Коми РДУ)
|
2827,9
|
2,7
|
2497,1
|
2,2
|
Санкт-Петербург и Ленинградская область (Ленинградское РДУ)
|
18096,9
|
0,8
|
13603,5
|
6,7
|
Новгородская область
(Новгородское РДУ)
|
538,1
|
-3,7
|
1259,9
|
3,7
|
Псковская область (Новгородское РДУ)
|
42,5
|
474,2
|
656,1
|
11,4
Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Северо-Запада складываются из показателей энергосистем Мурманской, Новгородской, Псковской, Архангельской и Калининградской областей, энергосистемы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также энергосистем Республики Карелия и Республики Коми.
Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада
Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» управляет режимом восьми энергосистем ОЭС Северо-Запада, расположенных на территории десяти субъектов Российской Федерации: г. Санкт-Петербурга, Мурманской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской и Архангельской областей, республик Карелия и Коми.
Режимами работы энергосистем Северо-Запада управляют семь филиалов АО «СО ЕЭС» региональных диспетчерских управлений: Архангельское, Балтийское, Карельское, Кольское, Коми, Ленинградское, Новгородское, при этом в операционные зоны Ленинградского РДУ входят энергосистемы г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новгородского – энергосистемы Новгородской и Псковской областей.
Площадь территории операционной зоны ОДУ Северо-Запада – 1544,4 тыс. кв. км, в городах и населенных пунктах, расположенных на ней, проживает 12,8 млн человек.
Электроэнергетический комплекс ОЭС Северо-Запада образуют 138 электростанций (в том числе 115 электростанций установленной мощностью 5 МВт и выше) суммарной установленной мощностью более 23,6 тыс. МВт, 1134 электрических подстанций 110–750 кВ и 1560 линий электропередачи 110–750 кВ общей протяженностью около 45,5 тыс. км в одноцепном исполнении (все данные приведены по состоянию на 01.01.2021).
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