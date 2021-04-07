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"Россети ФСК ЕЭС" модернизирует высоковольтные вводы на крупнейших питающих центрах Ярославской области

Россети ФСК ЕЭС модернизирует высоковольтные вводы на крупнейших питающих центрах Ярославской области

7 апреля 2021, 14:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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Начались работы по оснащению оборудования ключевых энергообъектов Ярославской области современными высоковольтными вводами. До конца года новые вводы будут установлены на пяти крупных подстанциях, питающих Рыбинск, Углич, Тутаев и Ростов Великий. Это повысит надежность электроснабжения таких крупных промышленных предприятий, как Ростовский оптико-механический завод, фармацевтическое предприятие «Р-Фарма», Ярославский НПЗ им Д.И. Менделеева и др.

Высоковольтные вводы являются частью конструкции силового подстанционного оборудования (трансформаторов, автотрансформаторов, шунтирующих реакторов)  и коммутационного (выключателей). Вводы обеспечивают механическое крепление токоведущего проводника и необходимый уровень электрической прочности конструкции. От их технического состояния зависит надежность работы подстанции и стабильное энергообеспечение потребителей. 

Вместо вводов с бумажно-маслянной изоляцией устанавливают их современные аналоги российского производства с твердой RIP-изоляцией. Они не требуют технического обслуживания, обладают высокой механической и термической стойкостью. Срок службы нового оборудования составляет не менее 25 лет.

В настоящее время заменены вводы на главных центрах энергообеспечения Угличского, Рыбинского и Мышкинского районов Ярославской области – 220 кВ «Венера» и «Вега» и на подстанции 220 кВ «Тутаев», входящей в схему выдачи мощности Хуадянь-Тенинской ТЭС. Аналогичные работы планируются на подстанции 220 кВ «Сатурн», питающей Рыбинск и на 220 кВ «Неро», обеспечивающей электроэнергией Ростов Великий.

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Источник: Россети ФСК ЕЭС

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