Системный оператор Финляндии Fingrid Oyj приступает к проекту модернизации ЛЭП 110 кВ Иматра - Хутокоски (Imatra - Huutokoski), находящейся в работе с 1934 г., и срок эксплуатации которой подходит к завершению. Протяженность новой ЛЭП 110 кВ Иматра - Хутокоски составит порядка 130 км. Реализация проекта повысит надежность передающей сети в области Южное Саво (South Savo region) и увеличит пропускную способность передающей сети в различных эксплуатационных режимах в регионе Южная Карелия.

В общей сложности к ЛЭП Иматра - Хутокоски подключено 11 электросетевых объектов, через которые операторами распределительных сетей осуществляется электроснабжение конечных потребителей. Соответственно все работы по модернизации передающей сети планируются и осуществляются в тесном контакте с региональными операторами передающих сетей. Для проведения строительно-монтажных работ ЛЭП 110 кВ Иматра - Хутокоски будет разделена на два участка: Иматра - Пуумала (Imatra - Puumala) и Пуумала - Аиттасуо (Puumala - Aittasuo). Подрядчиком работ на 1-ом участке является компания TMV Line Oy, а на 2-ом – компания Destia Ltd. Проведение строительно-монтажных работ потребует тщательного планирования отключений ЛЭП с целью минимизации перерывов в электроснабжении подключенных к ЛЭП потребителей. В Fingrid отмечают, что отключения ЛЭП 110 кВ Иматра - Хутокоски, необходимые для проведения работ, будут практически незаметны для конечных потребителей.

В результате модернизации ЛЭП 110 кВ Иматра – Хутокоски будет укреплена передающая сеть и повышена надежность электроснабжения в регионе. Изначально планировалось завершить работы по модернизации ЛЭП 110 кВ Иматра – Хутокоски осенью 2022 г., но, по информации Fingrid, срок сдачи проекта сдвигается на 2023 г. Инвестиционные затраты на реализацию проекта составят около € 24 млн.

Официальный сайт Fingrid Oyj