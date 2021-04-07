6 апреля, генеральный директор ГК «Москабельмет», принял участие в онлайн-конференции «ИТ в промышленности 2021». Павел Моряков выступил с докладом на тему «Цифровая вакцина: когда и как применять».

Ведущими темами мероприятия стали актуальный уровень цифровизации российских промышленных предприятий, основные сложности цифровизации, трудности реализации проектов «Индустрии 4.0». Участники обсуждали, какие технологии нужны заказчикам, как при помощи цифровизации повысить конкурентоспособность и построить эффективную работу с клиентами.

Кроме генерального директора ГК «Москабельмет», на конференции выступали руководители подразделений таких компаний, как «Мегафон», «Щербинский лифтостроительный завод», «Магнитогорский металлургический комбинат», МОСГАЗ, BIOCAD, Segezha Group и другие. Среди участников мероприятия — представители крупнейших в своих отраслях предприятий, в том числе «Транснефть», ЛУКОЙЛ, МОСЭНЕРГО, Росатом, «ТехноНиколь», 7 Airlines, British American Tobacco, Pepsico. Организатор конференции - CNews.