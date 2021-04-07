В Химках в 12 домах произошли масштабные отключения света

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RusCable Live ответит на все вопросы из видео "Морок Марпосада"
7 апреля 2021, 17:15
Рубрика: Происшествия
Метки: АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ
Отрасль: Электроэнергетика
В подмосковном городе Химки произошли масштабные отключения света в 12 домах. Об этом сообщали местные жители. Известно, что перебои света были зафиксированы вечером вторника, 6 апреля.
Жители домов выкладывали в соцсети видеозаписи, на которых видно, как в квартирах резко включается и выключается свет. Согласно сообщениям горожан, свет отключался в 12 домах на улицах Бабакина, Панфилова и Молодёжная. Местные жители делились видеороликами, назвав инцидент дискотекой.
Позже стало известно, что перебои с электроэнергией произошли из-за повреждения кабеля.
“Полностью перезапущено на резервную схему в 23:29 вчера, через час уже возобновлено было”, – прокомментировали ситуацию в администрации города.
Фото: Telegram-канал BAZA
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