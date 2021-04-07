С начала 2021 года тепловые электростанции Сибирской генерирующей компании произвели 21,6 миллиарда киловатт-часов электрической энергии, что составило 7,2% от общего потребления в России. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выработка СГК увеличилась на 2%.

Подросло производство на ТЭЦ Барнаула, Новосибирска, а также на Рефтинской и Приморской ГРЭС. Предприятия СГК, работающие в Сибири, обеспечили четверть потребления данной энергосистемы.

В марте суммарная выработка предприятий СГК составила 6,6 миллиарда киловатт-часов электрической энергии, что на полпроцента больше, чем годом ранее.

С начала 2021 года средневзвешенная цена электрической энергии на оптовом рынке (РСВ) станций СГК в Сибири составила 961 руб./МВт*ч, что больше аналогичного периода прошлого года на 5%. Рост цены в Сибири обусловлен повышением цены в первой ценовой зоне из-за увеличения потребления электроэнергии (цена во второй ценовой зоне зависит от цены в первой). Например, в ОЭС Центра в первом квартале оно увеличилось на 11,7%, в ОЭС Сибири — на 3%. В марте 2021 года цена РСВ составила 1021 руб./МВт*ч, что на 11% больше, чем годом ранее.

В целом по Сибири индекс цены РСВ за 1 квартал 2021 года составил 852 руб./МВт*ч, что на 1% ниже аналогичного периода прошлого года. Разнонаправленность изменения цены РСВ в Сибири и по станциям СГК обусловлена тем, что снижение цены по Сибири вызвано в основном снижением цен в Иркутской области ввиду большой загрузки ГЭС. В марте 2021 года цена РСВ в целом по Сибири составила 873 руб./МВт*ч, что на 4% больше, чем годом ранее.

Производство тепловой энергии в первом квартале 2021 года составило 21 миллион гигакалорий, что на 25% больше, чем в 2020 году. Основная причина такого существенного роста заключается в более низкой температуре наружного воздуха. За первые три месяца 2021 года средняя температура в городах работы СГК составила –13,5 °C, тогда как в тот же период прошлого года она была –7,1 °C. В марте СГК выработала 5,8 миллиона гигакалорий тепловой энергии, на 15% больше, чем годом ранее.

Данные по выработке электроэнергии в марте по каждой станции с причинами изменения в таблице по ссылке на портале sibgenco.online

«Сибирская генерирующая компания» (СГК) — энергетическая компания, входит в группу компаний АО «СУЭК», осуществляет свою деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской и Свердловской областей, республики Хакасия, республики Тыва и Приморского края. Основные виды деятельности — производство тепло- и электроэнергии, передача и поставка тепла и ГВС потребителям. СГК принадлежат 6 ГРЭС, 1 ГТЭС и 19 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью — 17,5 ГВт и тепловой мощностью — 26,5 тыс. Гкал/час, а также тепловые сети общей протяжённостью 11 тыс. км, ремонтные и сервисные компании. СГК является крупнейшим производителем тепловой энергии за Уралом и вырабатывает четверть электроэнергии энергосистемы Сибири. Численность персонала компаний группы СГК составляет 36 тыс. человек.