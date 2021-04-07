25-й Мировой энергетический конгресс состоится в Санкт-Петербурге 24-27 октября 2022 года.

Повестка встречи включала организационные вопросы и обсуждение хода подготовки к проведению мероприятия, в том числе формирование деловой программы, пригласительную кампанию, подготовку городской инфраструктуры, организацию выставки и мероприятий, приуроченных к столетию МИРЭС.

Александр Новак отметил, что Россия вместе с рядом других государств стояла у истоков создания МИРЭС.

«Напомню, что в 2018 году наша страна получила право проведения юбилейного, 25-го Мирового энергетического конгресса при поддержке более 90 стран – участниц совета. На сегодняшний день это ключевое событие в мировой энергетической отрасли. В преддверии 100-летнего юбилея МИРЭС мы придаём особое значение подготовке конгресса. Наша задача, чтобы мероприятие прошло на наивысшем организационном и содержательном уровне и стало лучшим в истории», – подчеркнул вице-премьер.

В рамках конгресса также пройдёт выставка, в которой примут участие отраслевые компании и субъекты Российской Федерации, а на полях состоится церемония вручения премии «Глобальная энергия» за вклад в развитие энергетики в ознаменование 100-летнего юбилея МИРЭС.

«В своей деятельности оргкомитет руководствуется планом основных мероприятий по подготовке и проведению конгресса, который уже к настоящему моменту исполнен на 25%. Мы ожидаем, что участие в мероприятии примут более 20 тысяч человек. В рамках подготовки к конгрессу в этом году будут организованы мероприятия по энергетической повестке, в том числе на Петербургском международном экономическом форуме, который состоится 2–5 июня 2021 года», – отметил советник Президента России, заместитель председателя, ответственный секретарь оргкомитета МЭК-2022 Антон Кобяков.

Особое внимание оргкомитет планирует уделить вопросам приглашения зарубежных официальных делегаций. Важной частью деловой программы конгресса станет молодёжный трек с участием студентов и молодых специалистов профильных организаций, а также «Территория инноваций», где пройдут презентации стартапов в области энергетики. Кроме того, иностранных участников конгресса пригласят посетить российские предприятия ТЭК и другие инновационные инфраструктурные объекты.