Cabex – самая крупная в России международная выставка кабельно-проводниковой продукции с большим успехом прошла с 16 по 18 марта 2021 года на новой выставочной площадке – ЦВК «Экспоцентр».

Международная выставка Cabex 2021 стала событием для российского кабельного рынка, площадкой, где на 3 дня сосредоточились, дополняя друг друга: новинки продукции участников – на стендах, отраслевая экспертиза и знания – в рамках мероприятий деловой программы, долгожданные встречи и эффективное прямое общение – на каждом квадратном метре экспозиции.

Экспозиция выставки

Cabex вернулся масштабным – в трех залах 8 павильона ЦВК «Экспоцентр» на площади 6 000 кв. метров свою продукцию представили 140 производителей и поставщиков кабеля, проводов, электромонтажных и электротехнических изделий, материалов и оборудования для производства кабельно-проводниковой продукции.



Состав участников выставки был как всегда представительным – среди экспонентов – ведущие производители и поставщики: «Холдинг Кабельный Альянс», «Агрокабель», «Энергокабель», «Объединенная энергетическая компания», «Камский кабельный завод», «Сарансккабель», «Спецкабель», «Цветлит», «Уралэлектромедь», «КАМКАТ», «ОКБ КП», «Смоленский кабельный завод», «Чувашкабель», «Москабельмет», «Беларускабель», «УНКОМТЕХ», «Томский кабельный завод» и многие другие.



Для 35 компаний из 140 участников выставки этот год стал дебютным на Cabex. В числе новых участников выставки: «Макеевский кабельный завод», «Чувашкабель», EGEKABLO, «Эстроком», «МосВторМет», «Полимеральянс», «ОБО Беттерманн», BERKAND, BOZDEMIR, AGC Chemicals RUS, «Эмилинк», «Энергомир», «Северсккабель» и другие компании.



Несмотря на временные ограничения на въезд в Российской Федерации, продолжавшие действовать для ряда стран и категорий граждан, Cabex не остался без участия зарубежных компаний – в выставке приняли участие 19 экспонентов из Турции, Китая, Республики Беларусь, Польши и Швейцарии.



Cabex 2021 года был богат на новинки и премьеры – посетители выставки смогли вживую ознакомиться с новейшей кабельно-проводниковой продукцией и образцами уникальных кабелей от «УНКОМТЕХ», новой продукцией собственной торговой марки «ТОФЛЕКС®» от «Томсккабель», новыми разработками кабелей и проводов от «Камского кабеля», новым кабелем в рамках проекта Spacewire от компании «Спецкабель», новым экструзионным оборудованием от Erocarb SA, а также многими другими передовыми разработками компаний-участников.

Посетители выставки

Cabex 2021 действительно был для российского кабельного рынка долгожданным, и ожидания точно не были напрасными – выставка вызвала огромный интерес со стороны посетителей – специалистов, отвечающих за выбор кабельно-проводниковой продукции, а также материалов и оборудования для ее производства.



За 3 дня выставку Cabex в этом году посетили 4 038 специалистов из 65 регионов России. При этом ключевые качественные показатели как выставки в целом, так и её посетительской аудитории, продемонстрировали рост.

На 21% по сравнению с 2019 годом увеличилось количество посетителей на 1 компанию-участника выставки, на 14% – количество посетителей на 1 кв. метр выставочной площади.



Положительная динамика была достигнута и в качественном уровне посетителей, что является залогом коммерческой эффективности участия для экспонентов. Так, доля байеров – посетителей, пришедших на выставку с целью поиска товаров, составила 42% - это на 3 п.п. выше показателя 2019 года. Количество байеров в расчёте на 1 компанию-участника выставки возросло на 24%.



Доля топ менеджеров – руководителей, заместителей руководителей компаний и руководителей отделов – достигла 68%. В свою очередь, доля посетителей влияющих на принятие решений о закупке продукции, представленной на Cabex 2021, составила 95%.



Увеличилась доля региональных посетителей – их на Cabex 2021 было 29%. Выставку посетили специалисты из 65 российских регионов.



Помимо широкой географии, выставка Cabex в этом году особенно порадовала экспонентов числом и долей новых посетителей – тех, кто не посещал выставку в 2019 году. Их количество выросло на 16%, а доля – достигла 58%, увеличившись на 10 п.п. по сравнению с показателем предыдущей выставки.



Всё это нашло своё логичное отражение в обратной связи, полученной от экспонентов выставки, для многих из которых подобный уровень деловой активности на мероприятии и коммерческой эффективности участия оказались приятным сюрпризом.

Отзывы участников

Компания TDM ELECTRIC

«Участие в выставке позволило нам провести долгожданные личные встречи с партнерами, презентовать новинки, обменятся мнениями, встретиться с новыми клиентами. За три выставочных дня наш стенд посетило более 3000 специалистов. Участие в выставке такого уровня является очень важным для нашей компании».



Компания «Комитекс»

«Cabex 2021 превзошел наши ожидания и возможности – в следующий раз образцов продукции и буклетов необходимо подготовить больше. Выставка прошла в разы интереснее, чем в прошлые годы».



Кабельный завод «Цветлит»

«Количество участников выставки превзошло наши самые смелые ожидания. Люди успели соскучиться по формату очного общения и возможности установить личные контакты. Нам удалось встретиться с действующими и потенциальными партнерами, достигнуть соглашений об условиях поставки продукции».



Компания «ЭНТЭ»

«Выставка прошла очень оживленно. Посещаемость нашего стенда и обмен контактами были значительно выше, чем на предыдущих выставках».



Компания «Копос Электро»

«Cabex помогает нам искать новые каналы сбыта. Полностью удовлетворены выставкой: большое количество новых посетителей, клиентов. Удалось собрать более 100 контактов новых потенциальных заказчиков, в том числе по новым регионам».



Компания Berkand Makina (Турция)

«В Cabex мы участвуем в первый раз, выставка нам очень понравилась – очень много людей, посетители приходят к нам уже с техническими заданиями».

Деловая программа

Все 3 дня проведения выставки Cabex сопровождала насыщенная деловая программа – научно-техническая конференция «Кабельная промышленность для отраслей российской экономики», мероприятия которой вызвали большой интерес со стороны посетителей.



Работу научно-технической конференции 16 марта открыла Пленарная сессия «Тенденции развития мировой и российской кабельной промышленности», в рамках которой выступили: Марковцов Борис Васильевич, начальник отдела развития энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ, Третьяков Максим Владимирович, к.э.н., Президент Ассоциации «Электрокабель», Нигматулин Булат Искандерович, д.т.н., профессор, Генеральный директор «Институт проблем энергетики», Гвоздев Дмитрий Борисович, к.т.н., Первый заместитель генерального директора ПАО «Россети Московский регион», Львов Михаил Юрьевич, д.т.н., Руководитель департамента технической политики и стандартизации производственных процессов АО «ОЭК», Каукиайнен Алексей Александрович, заместитель генерального директора НП Международная Ассоциация «Электрокабель», Васильев Евгений Борисович, к.э.н., Заместитель генерального директора ОАО «ВНИИКП».



17 марта в рамках Научно-технической сессии своих доклады представили: Гайда Ирина, Директор Центра энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО, Мещанов Геннадий Иванович, д.т.н., Генеральный директор ОАО «ВНИИКП», Шувалов Михаил Юрьевич, д.т.н., Директор научного направления, Заведующий отделением «Кабели и провода энергетического назначения» ОАО «ВНИИКП», Бузлаев Анатолий Васильевич, Генеральный директор АО «Лидер-Компаунд», Румянцев Евгений Александрович, заместитель генерального директора ООО ТД «УНКОМТЕХ», Храбрин Андрей Сергеевич, Руководитель отдела продаж высоковольтных кабельных систем Присмиан Рус, Цым Александр Юрьевич, д.т.н., Советник генерального директора по науке ФГУП «ЦНИИС», Овчинникова Ирина Александровна, к.т.н., Директор научного направления, Заведующая отделением «Кабели, провода и арматура для систем коммуникаций и информации» ОАО «ВНИИКП», Лобанов Андрей Васильевич, к.т.н., Генеральный директор НПП «Спецкабель», Николаев Андрей Владимирович, Генеральный директор АО «Оптиковолоконные системы», Наумов Александр Николаевич, Заместитель исполнительного директора НП «Объединение производителей железнодорожной техники», Шевченко Максим Анатольевич, заместитель главного инженера Московского Метрополитена, Новиков Дмитрий Владимирович, к.т.н., Заведующий отделением «Провода и кабели для электрических машин, установок транспорта и приборов» ОАО «ВНИИКП».



В заключительный день работы выставки и научно-технической конференции состоялся Круглый стол «Экомониторинг: контроль вредных выбросов для кабельной промышленности». Модератором круглого стола выступил Кудрявцев Владислав Иванович, Генеральный менеджер Европейско-Российской Бизнес Ассоциации ЕРБА.



Мероприятия деловой программы вызвали живой интерес у посетителей выставки Cabex, для которых посещение Научно-технической конференции стало возможностью получить необходимую профессиональную информацию из первых рук, а также задать интересующие вопросы приглашенным экспертам.

Ждем вас на 20-й Юбилейной международной выставке кабельно-проводниковой продукции Cabex.



В 2022 году Cabex отметит юбилей – выставка пройдет уже в 20-й раз. Уверены, что юбилейный Cabex возьмет новые вершины, оставаясь эффективным инструментом решения профессиональных задач как посетителей, так и участников.



Организаторы выставки:

ООО «МВК», ОАО «ВНИИКП», Ассоциация «Электрокабель»



Генеральный спонсор выставки: Xinming

Генеральный информационный партнер: RusCable.Ru

