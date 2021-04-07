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"Россети Тюмень" досрочно отремонтируют центр питания Мамонтовского нефтяного месторождения

Россети Тюмень досрочно отремонтируют центр питания Мамонтовского нефтяного месторождения

7 апреля 2021, 10:12
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ТЮМЕНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Тюмень

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Специалисты «Россети Тюмень» на месяц раньше запланированного срока приступили к ремонту подстанции 110 кВ «КНС-18». Питающий центр обеспечивает электроэнергией объекты добычи и инфраструктуры Мамонтовского месторождения нефти в ХМАО-Югре. По объему предполагаемых запасов углеводородов оно занимает восьмое место в России.

От данной подстанции объекты нефтепромысла автономного округа ежегодно потребляют порядка 260 млн кВт*ч. Столько электроэнергии хватило бы для обеспечения Нефтеюганска, третьего по размеру города Югры, в течение 6 месяцев. Для качественного энергоснабжения Мамонтовского месторождения энергетики проводят капремонт основного элемента центра питания – силового трансформатора. Оборудование и материалы, которые будут использованы в ходе работ, преимущественно отечественного производства.

Кроме важного для региона центра питания специалисты энергокомпании в ближайшее время завершат капитальные ремонты на 10 высоковольтных линиях электропередачи. Усилия энергетиков направлены на повышение устойчивости линейных объектов: запланированы как замена опор воздушных линий, так и переустановка этих элементов ЛЭП на новый фундамент. Объекты электросетевого хозяйства обеспечивают электроэнергией структурные подразделения «РЖД», 8 нефтегазовых месторождений «Роснефти», а также ключевое звено транспортировки углеводородов – Приобскую компрессорную станцию.

Большая часть линейных объектов нефтеюганского филиала «Россети Тюмень» расположена в тайге, в поймах рек или труднодоступной болотистой местности. Сформированный график мероприятий ремонтной кампании учитывает особенности региона и позволит энергетикам завершить основные работы на линейных объектах до наступления весеннего половодья.

В 2021 году для повышения надежности электроснабжения Нефтеюганского и Ханты-Мансийского районов ХМАО-Югры «Россети Тюмень» проведут капитальные ремонты 27 энергообъектов. Объем вложений компании составит около 52 млн рублей.

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Источник: Россети Тюмень

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