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Рязанская область объявила торги на ремонт почти 23 км дороги Шацк- Касимов за 337 млн руб

Рязанская область объявила торги на ремонт почти 23 км дороги Шацк- Касимов за 337 млн руб

7 апреля 2021, 15:00
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: interfax-russia.ru

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Тендер на ремонт автодороги Шацк- Касимов объявлен в Рязанской области, соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта - 336 млн 885 тыс. рублей.

Работы должны будут проводиться в два этапа: на первом этапе победителю тендера предстоит провести ремонт дороги от Сасова до Пителинского района (13,7 км); на втором этапе - ремонт дороги от границы Сасовского района до точки между населенными пунктами Нестерово и Пителино (8,9 км). Таким образом, общая протяженность дороги под ремонт составляет 22,6 км. Завершиться работы должны до 30 сентября 2022 года.

Кроме того в ходе ремонта дороги должны быть возведены 3 остановки общественного транспорта, оборудованы тротуары и бордюры, установлены дорожные знаки и разметка. Заявки на участие в аукционе принимаются до 27 апреля, подведение итогов торгов состоится 5 мая.

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Источник: interfax-russia.ru

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