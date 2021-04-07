Ученые разработали новую шкалу электроотрицательности атомов

Химики разработали новую шкалу электроотрицательности атомов, она, в отличие от старой, правильно показывает как ведут себя разные атомы при высоких давлениях или большой энергии связей между ними.

Предыдущую шкалу разработал нобелевский лауреат Лайнус Полинг. Его вариант, по словам авторов, не согласуется ни с теоретическими, ни с экспериментальными энергиями связей.

Электроотрицательность — это способность атомов притягивать электроны при связывании с другими атомами. Электроотрицательность зависит от расстояния между ядром и валентными электронами, и от того, насколько валентная оболочка близка к завершенной.

К огромному удивлению, мы увидели, что увидели, что шкала Полинга не согласуется ни с теоретическими, ни с экспериментальными энергиями связей. Более того, это было известно в химической литературе, но удовлетворительного решения предложено не было.

Артем Оганов, один из авторов работы, профессор Сколковского института науки и технологий

Авторы отмечают, что таблица Полинга верна при нормальных температурах и давлении, однако в экспериментах при высоких давлениях и при опытах с веществами, электроотрицательность атомов которых очень сильно различается, предсказание теории Полинга существенно расходятся с данными наблюдений.

Используя новые формулировки, российские ученые подготовили новую шкалу электроотрицательности элементов. По словам разработчиков, она одинаково хорошо работает при низких и высоких давлениях и правильно предсказывает характер взаимодействий как похожих друг на друга атомов, так и элементов с противоположных концов этой шкалы.