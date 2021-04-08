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8 апреля 2021, 09:55
Рубрика: Персоны
Метки: ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ, РОССЕТИ СИБИРЬ
Отрасль: Электроэнергетика
Сегодня генеральный директор компании «Россети Сибирь» Павел Акилин на встрече с коллективом Тываэнерго представил исполняющего обязанности управляющего директора Антона Лукина.
«Прошу принять Антона Владимировича в качестве руководителя и работать единой командой. Перед вами стоят серьезные задачи по укреплению надежности электроснабжения жителей республики. И я ожидаю от вас позитивной динамики по реализации проектов по строительству новых объектов и цифровизации учета электроэнергии в регионе», – сказал гендиректор компании Павел Акилин, обращаясь к коллективу.
Предыдущий руководитель Тываэнерго Николай Федоров уволен по собственному желанию по согласованию с руководством компании.
Антон Владимирович Лукин родился в 1986 году в Кызыле. В 2009 году закончил «Сибирский федеральный университет» по специальности «Электроэнергетические системы и сети». Трудовую деятельность в сфере электроэнергетики начал с должности электромонтера по испытаниям и измерениям службы изоляции и защиты от перенапряжения ОАО «Тываэнерго». В 2010 году стал начальником службы подстанций технического центра ОАО «Тываэнерго», затем работал на руководящих должностях в техническом блоке компании. В 2015 году был назначен заместителем главного инженера по оперативно-технологическому управлению – начальником Центра управления сетями, а в 2019 году возглавил технический блок «Тываэнерго» в должности заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера.
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