Сегодня генеральный директор компании «Россети Сибирь» Павел Акилин на встрече с коллективом Тываэнерго представил исполняющего обязанности управляющего директора Антона Лукина.

«Прошу принять Антона Владимировича в качестве руководителя и работать единой командой. Перед вами стоят серьезные задачи по укреплению надежности электроснабжения жителей республики. И я ожидаю от вас позитивной динамики по реализации проектов по строительству новых объектов и цифровизации учета электроэнергии в регионе», – сказал гендиректор компании Павел Акилин, обращаясь к коллективу.

Предыдущий руководитель Тываэнерго Николай Федоров уволен по собственному желанию по согласованию с руководством компании.

Антон Владимирович Лукин родился в 1986 году в Кызыле. В 2009 году закончил «Сибирский федеральный университет» по специальности «Электроэнергетические системы и сети». Трудовую деятельность в сфере электроэнергетики начал с должности электромонтера по испытаниям и измерениям службы изоляции и защиты от перенапряжения ОАО «Тываэнерго». В 2010 году стал начальником службы подстанций технического центра ОАО «Тываэнерго», затем работал на руководящих должностях в техническом блоке компании. В 2015 году был назначен заместителем главного инженера по оперативно-технологическому управлению – начальником Центра управления сетями, а в 2019 году возглавил технический блок «Тываэнерго» в должности заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера.