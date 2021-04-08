В Волгодонском филиале АО «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – «Атомэнергомаш») отгрузили первый корпус атомного реактора ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный) для первого блока Курской АЭС-2.

В торжественной церемонии, посвященной отгрузке, принял участие генеральный директор АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов.

Он отметил: «Главное отличие ВВЭР-ТОИ от предыдущих проектов с ВВЭР-1200 – его «типизация» за счет использования информационных технологий: вне зависимости от того, где будет строиться АЭС, разработчики и изготовители оборудования смогут пользоваться единой информационной базой с существующими отработанными решениями и адаптировать их к конкретному проекту».

ВВЭР-ТОИ - разработка российских конструкторов ОКБ «ГИДРОПРЕСС» на базе технических решений для реакторных установок ВВЭР-1200. Атомные энергоблоки с реакторами нового типа характеризуются повышенной мощностью, улучшенными технико-экономическими показателями и обладают повышенной устойчивостью к экстремальным внешним воздействиям и природным катаклизмам.

Новый реактор был изготовлен из безникелевой стали. Технология предусматривает четыре сварных шва (вместо шести у корпуса реактора ВВЭР-1200). При этом уменьшение количества сварных соединений в зоне повышенного радиационного облучения улучшает эксплуатационные характеристики корпуса реактора. Для автоматической сварки под флюсом применялись сварочные материалы, которые ранее не использовались на «Атоммаше». Вес изделия составил около 340 тонн.

В ходе изготовления реактора ВВЭР-ТОИ специалисты завода провели весь комплекс испытаний изделия, включая гидравлические испытания корпуса со штатной крышкой верхнего блока при давлении 24,5 МПа (250 атмосфер), что выше рабочего давления в 1,4 раза. Завершающим этапом изготовления изделия стала контрольная сборка с внутрикорпусными устройствами. В корпус реактора в проектное положение были установлены шахта, выгородка, блок защитных труб. Специалисты завода совместно с представителями заказчика выполнили необходимые контрольные операции. В результате были проверены все геометрические параметры, соосность элементов и подтверждено качество изготовленного изделия.

«Создание любого нового высокотехнологичного изделия, а тем более реактора нового поколения – всегда задача нетривиальная. С одной стороны, в случае ВВЭР-ТОИ и оборудования для него, базовые конструкционные решения уже достаточно известны и отработаны нами на практике, в производстве. С другой стороны – в атомном машиностроении любые изменения для изготовления нового продукта влекут за собой целую череду решений по адаптации технологического процесса. А это достаточно длительные и сложные процессы. От эффективности выполнения этой задачи зависит очень многое. На данный момент мы продвинулись вперед вполне успешно», – отметил генеральный директор АО «АЭМ-технологии» Игорь Котов.

Транспортировка ВВЭР-ТОИ будет осуществляться комбинированным путем. До спецпричала Цимлянского водохранилища изделие доставят автотранспортом, далее — речной путь по Дону и Волге до причала в Воронеже. Затем изделие вновь перегрузят на автотранспорт и доставят до Курчатова. По воде груз преодолеет 1500 км, при транспортировке автопоездом дорожный путь составит 300 км, при этом корпус реактора пересечёт 9 мостов.

Для справки:

Реактор — изделие первого класса безопасности. Представляет собой вертикальный цилиндрический корпус с эллиптическим днищем. Внутри корпуса размещается активная зона и внутрикорпусные устройства. Сверху реактор герметично закрыт крышкой с установленными на ней приводами механизмов и органов регулирования и защиты реакторов и патрубками для вывода кабелей датчиков внутриреакторного контроля.

Энергоблоки № 1 и № 2 Курской АЭС-2 поколения «3+» сооружаются по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный) и соответствуют всем требованиям МАГАТЭ в области безопасности.

АО «АЭМ-технологии», основанное в 2007 году в структуре АО «Атомэнергомаш» — машиностроительного дивизиона государственной корпорации «Росатом», в настоящее время является одной из ведущих российских компаний в области энергетического машиностроения, член «Союза машиностроителей России». В структуре компании — инжиниринговый центр, укомплектованный опытными конструкторами и технологами, а также две производственные площадки: филиал АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» в Петрозаводске и филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в Волгодонске.

АО «Атомэнергомаш» – машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом», крупнейшая по объемам производства и выручке энергомашиностроительная компания России. Холдинг является комплектным поставщиком оборудования реакторного острова и машинного зала всех строящихся АЭС российского дизайна, изготовителем оборудования для СПГ-проектов, заводов по переработке отходов в энергию, разработчиком и поставщиком комплексных решений для предприятий энергетики, нефтегазового комплекса, судостроения и других отраслей промышленности. Технологии и оборудование холдинга обеспечивают работу около 15% АЭС в мире и 40% ТЭЦ в Российской Федерации и странах СНГ. Компания объединяет ведущие научно-исследовательские, инжиниринговые и производственные предприятия в России и за рубежом. Входит в Союз машиностроителей России. www.aem-group.ru

Источник: Медиа-центр АО «Атомэнергомаш»