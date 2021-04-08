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Белгородэнерго повысил надежность электроснабжения предприятий горнорудной промышленности

 «Россети Центр Белгородэнерго» реконструировал 16 высоковольтных линий электропередачи от подстанции 330 кВ «Губкин» (входит в зону ответственности «Россети ФСК ЕЭС»). Проект реализован в рамках комплексной реконструкции и технического перевооружения питающего центра. Он повысит надежность электроснабжения северного энергоузла Белгородской области, а также гиганта горнорудной промышленности региона – Лебединского ГОКа.

В рамках реконструкции энергетики построили 10,5 км высоковольтных линий электропередачи, модернизировали открытое распределительное устройство на подстанции 110 кВ «Старый Оскол-1», выполнили монтаж оборудования релейной защиты, автоматики и телемеханики на двух подстанциях 110 кВ и перезавели шестнадцать высоковольтных линий электропередачи на новую площадку подстанции ПС-330 «Губкин».

Чтобы избежать снижения надежности электроснабжения, на время реконструкции были организованы сложнейшие временные схемы поставки электроэнергии потребителям.

Наибольший объем технических мероприятий выполнен на линиях электропередачи Губкин - Старый Оскол-1 с отпайкой на подстанцию «Журавлики», Губкин - Пушкарная и Губкин - Северная №1 и 2 с отпайками на ПС-24 и «Лебеди».

Две линии электропередачи, обеспечивающие электроэнергией Лебединский ГОК, были заведены на новую площадку подстанции 330 кВ «Губкин». Кроме этого, реконструировано шесть километров линии 110 кВ ГПП-1 – Тяговая-1, попадающей в зону развития транспортной схемы комбината.

История становления электроэнергетики северного энергоузла уходит в 1950-ее годы.  К строительству подстанции 220 кВ «КМА» (позже ПС 330 кВ «Губкин») с автотрансформатором 90 МВА приступили в 1959 году в связи с необходимостью обеспечения бесперебойного электроснабжения Лебединского ГОКа. 11 марта 1962 года питающий центр был введен в эксплуатацию, а позже реконструирован, переведен на напряжение 330 кВ и переименован в «Губкин-330». Сегодня подстанция является крупнейшим питающим центром региона.

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Источник: "Россети Центр Белгородэнерго"

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