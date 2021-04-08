 
За рубежом

Белоруссия отключила трансграничные линии электропередачи с Литвой

Белоруссия отключила трансграничные линии электропередачи с Литвой

8 апреля 2021, 09:24
Рубрика: За рубежом
Метки: БЕЛОРУССИЯ, ЛИТВА, БРЭЛЛ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ТАСС

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ < минуты
146

Белоруссия отключила трансграничные линии электропередачи (ЛЭП) с Литвой в рамках проводимых испытаний надежности белорусской энергосистемы, сообщает в четверг пресс-служба Министерства энергетики Белоруссии.

"В Беларуси начались испытания энергосистемы с отключением трансграничных линий электропередачи с Литвой, - сказано в сообщении. - Испытания проводятся для проверки надежности работы белорусской энергосистемы с учетом планируемого выхода энергосистем стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ, объединяющего Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву".

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики За рубежом
В Швеции продолжается успешное внедрение ветровых турбин на платформе Siemens Gamesa 5.X 08.04.2021
В Швеции продолжается успешное внедрение ветровых турбин на платформе Siemens Gamesa 5.X
Первый энергоблок БелАЭС отключат от сети 07.04.2021
Первый энергоблок БелАЭС отключат от сети
Системный оператор Финляндии приступает к реализации проекта по укреплению передающей сети в юго-вос... 07.04.2021
Системный оператор Финляндии приступает к реализации проекта по укреплению передающей сети в юго-вос...
Началась реализация энергопроекта CASA-1000 07.04.2021
Началась реализация энергопроекта CASA-1000
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Марпосадкабель в прямом эфире! RusCable Live
+