Вся правда про Марпосадкабель. Юрий Кочеихин в прямом эфире
RusCable Live ответит на все вопросы из видео "Морок Марпосада"
8 апреля 2021, 09:24
Рубрика: За рубежом
Метки: БЕЛОРУССИЯ, ЛИТВА, БРЭЛЛ
Отрасль: Электроэнергетика
Белоруссия отключила трансграничные линии электропередачи (ЛЭП) с Литвой в рамках проводимых испытаний надежности белорусской энергосистемы, сообщает в четверг пресс-служба Министерства энергетики Белоруссии.
"В Беларуси начались испытания энергосистемы с отключением трансграничных линий электропередачи с Литвой, - сказано в сообщении. - Испытания проводятся для проверки надежности работы белорусской энергосистемы с учетом планируемого выхода энергосистем стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ, объединяющего Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву".
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter