За первый квартал текущего года в распределительную сеть астраханского филиала «Россети Юг» поступило более 44 млн кВт*ч электроэнергии от солнечных электростанций (СЭС). Такой объём электроэнергии эквивалентен полугодовому потреблению жителей Харабалинского района Астраханской области.

Доля «солнечной» электроэнергии в общей структуре отпуска в сеть астраханского филиала «Россети Юг» в первом квартале 2021 года составила 4,7 %.

Астраханская область входит в пятерку регионов с наиболее развитой альтернативной энергетикой. За последние четыре года в области ввели в эксплуатацию 13 солнечных электростанций, четыре из которых мощностью 150 МВт в 2019 году.

Развитие возобновляемых источников энергии в регионе увеличивает возможность технологического присоединения новых потребителей к сетям, не нанося при этом урона экологии.