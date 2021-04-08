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Более 44 млн кВт*ч "солнечной" энергии поступило в сети астраханского филиала "Россети Юг" с начала 2021 года

Более 44 млн кВт*ч солнечной энергии поступило в сети астраханского филиала Россети Юг с начала 2021 года

8 апреля 2021, 14:45
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЮГ, СЭС, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Юг

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За первый квартал текущего года в распределительную сеть астраханского филиала «Россети Юг» поступило более 44 млн кВт*ч электроэнергии от солнечных электростанций (СЭС). Такой объём электроэнергии эквивалентен полугодовому потреблению жителей Харабалинского района Астраханской области.

Доля «солнечной» электроэнергии в общей структуре отпуска в сеть астраханского филиала «Россети Юг» в первом квартале 2021 года составила 4,7 %.

Астраханская область входит в пятерку регионов с наиболее развитой альтернативной энергетикой. За последние четыре года в области ввели в эксплуатацию 13 солнечных электростанций, четыре из которых мощностью 150 МВт в 2019 году.

Развитие возобновляемых источников энергии в регионе увеличивает возможность технологического присоединения новых потребителей к сетям, не нанося при этом урона экологии.

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Источник: Россети Юг

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