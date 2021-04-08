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Дорогу к новой ледовой арене в Новосибирске сдадут в будущем году

Дорогу к новой ледовой арене в Новосибирске сдадут в будущем году

8 апреля 2021, 15:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: РосТендер

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Автомобильную дорогу к строящейся Многофункциональной ледовой арене в Новосибирске, где в 2023 году пройдет Молодежный чемпионат мира по хоккею, планируют сдать летом будущего года, сообщает RosTender.info.

МУП Новосибирска «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» объявило тендер на устройство асфальтобетонного покрытия на дороге от пляжа «Наутилус» к ледовой арене. Стоимость работ оценивается в 372,4 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 26 апреля, 27 апреля назовут победителя.

Дорога протяженностью 2,2 км будет включать заезд на дамбу Октябрьского моста, тротуары и велодорожки, примыкания к станции метро и ледовому дворцу. Как ожидается, подрядчик завершит ее строительство к 20 августа 2022 года.

 

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Источник: РосТендер

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