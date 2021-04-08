 
Модернизация

Филиал "Мордовэнерго" приступил к реализации ремонтной программы 2021 года

Филиал Мордовэнерго приступил к реализации ремонтной программы 2021 года

8 апреля 2021, 11:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, МОРДОВЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Волга

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Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго» начали реализацию ремонтной программы.

По плану в 2021 г. будет выполнен ремонт 35 подстанций (ПС) 35/110 кВ. Наиболее крупные из них – ПС 110 кВ Атемар, ПС 110 кВ Атюрьево, ПС 110 кВ Большое Игнатово, ПС 110 кВ ГКС, ПС 110 кВ Краснослободск, ПС 110 кВ Лада, ПС 110 кВ Районная, ПС 110 кВ Сараст, ПС 35 кВ Дюрки, ПС 35 кВ Первомайская. Будет отремонтировано 566 трансформаторных подстанции (ТП) 10/0,4 кВ, 34 силовых трансформатора 10/0,4 кВ, 1057 км воздушных линий (ВЛ) 0,4-110 кВ.

Кроме этого, в текущем году на ТП населенных пунктов республики работники филиала заменят 8,4 км неизолированных выходов 0,4-10 кВ на ВЛ с защищенным проводом, который существенно снижает возможность аварийных отключений.

В 2021 г. запланирована расчистка просек ВЛ 10 кВ на площади 140 га, ВЛ 35 кВ – 136 га, ВЛ 110 кВ – 472 га.

Цель проведения работ в рамках ремонтной кампании – подготовка энергооборудования и энергообъектов к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок. Именно этому периоду энергетики уделяют особое внимание в своей работе.

 

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Источник: Россети Волга

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