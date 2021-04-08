 
Модернизация

Группа компаний "Интертехэлектро" построит вторую очередь электростанции в поселке Харп

Группа компаний Интертехэлектро построит вторую очередь электростанции в поселке Харп

8 апреля 2021, 15:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ИНТЕРТЕХЭЛЕКТРО
Отрасль: Электроэнергетика Строительство 
Источник: ГК "Интертехэлектро"

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Группа компаний «Интертехэлектро» выполнит работы по сооружению второй очереди электростанции в поселке Харп (Ямало-Ненецкий автономный округ). Заказчиком работ выступает АО «Харп-Энерго-Газ».

Проект предусматривает строительство второй очереди действующей теплоэлектростанции Харп-12 мощностью 3 мегаватта. Группа «Интертехэлектро» в качестве генерального подрядчика выполнит проектные и общестроительные работы, осуществит поставку и монтаж основного оборудования, пуско-наладочные  работы и ввод объекта в эксплуатацию.

Электростанция будет оснащена двумя газопоршневыми установками в модульном исполнении ITE 1500-G мощностью 1,5 МВт каждая на базе двигателей Mitsubishi GS16R2-PTK. Сборка установок будет произведена на «Курганском заводе комплексных технологий». ГПУ данного типа в течение нескольких лет работают на электростанциях в поселках Тазовский, Красноселькуп и Мыс Каменный и продемонстрировали высокую эффективность и надежность. Блочно-модульная поставка основного оборудования позволит минимизировать объем строительно-монтажных работ и существенно сократить сроки и стоимость сооружения энергообъекта.

Строительство электростанции в поселке Харп ведется в рамках инвестиционной программы АО «Харп-Энерго-Газ » по модернизации системы электроснабжения поселка на 2015-2021 годы. Реализация проекта повысит надёжность энергоснабжения потребителей поселка. Выдача первой электроэнергии новой электростанции запланирована на декабрь 2021 года.


Группа «Интертехэлектро» с 2001 года участвует в реализации инвестиционных проектов по строительству и реконструкции объектов энергетики и промышленных объектов в России. За время своей работы на рынке инжиниринга «Интертехэлектро» ввела в эксплуатацию энергообъекты суммарной мощностью более 3,9 ГВт. В числе заказчиков группы компаний «Интертехэлектро» крупнейшие энергетические и промышленные компании  России, для которых были успешно реализованы проекты строительства и реконструкции объектов, в том числе в рамках программы ДПМ (ПАО “НК “Роснефть”, ПАО “ИнтерРАО”, ПАО “Русгидро”, ПАО “Т Плюс”, ПАО “Фортум”, ПАО “ТГК-2”, ПАО “ФСК ЕЭС” и другие). В состав группы входят головная инжиниринговая компания, проектные центры, компании по монтажу и пусконаладке оборудования, цифровизации, заводы по производству энергетического оборудования. Общая численность персонала группы составляет более 1500 человек.

 

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Источник: ГК "Интертехэлектро"

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