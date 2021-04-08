Согласно предварительным данным, опубликованным шведской Ассоциацией солнечной энергетики Svensk Solenergi, суммарная установленная мощность солнечной генерации в Швеции увеличилась с 698 МВт в конце 2019 г. до 1,09 ГВт к концу 2020 г.

Для Швеции минувший год стал самым успешным в отношении реализации новых проектов строительства солнечной генерации. В течение прошедшего года было введено в эксплуатацию свыше 400 МВт мощности СЭС. Для сравнения, в 2019 г. было введено в эксплуатацию 287 МВт, в 2018 г. – 180 МВт, а в период 2014- 2017 гг. – соответственно 91 МВт, 12 МВт, 37,6 МВт и 36,2 МВт мощности солнечной генерации.

Основная доля рынка солнечной энергетики Швеции приходится на кровельные солнечные установки. В стране на сегодняшний день насчитывается 66 тыс. таких установок, из которых 22 тыс. были установлены в 2020 г. Солнечные панели в Швеции размещаются преимущественно на кровлях жилых и коммерческих объектов, что обусловлено системой скидок, срок действия которых истекал в конце 2020 г., но для муниципальных и коммерческих компаний был продлен на 2021 г. Домовладельцам же будут предоставлены налоговые льготы, размер которых пока не уточняется. Шведское энергетическое агентство Energimyndigheten в период 2009-2021 гг. выделило порядка SEK 4,5 млрд (€ 438 млн) на реализацию программы скидок в целях развития солнечной генерации в стране. В марте 2020 г. Energimyndigheten было заявлено, что рост мощности солнечной и ветровой генерации в Швеции вероятно продолжится на период до 2022 г.

Информационно-аналитический ресурс PV magazine