Главгосэкспертиза России проверила достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта гидротехнического сооружения, расположенного на левом берегу реки Туманная в Хасанском районе Приморского края. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

В 2016 году со стороны Японского моря после мощного циклона в Приморский край пришел тайфун «Лайонрок» («Ледяная гора»), последствия которого стали самыми разрушительными для региона за последние сорок лет. За несколько дней выпала трехмесячная норма осадков, реки вышли из берегов, в результате погибли люди, были затоплены десятки поселков, разрушены километры дорог, уничтожен урожай. Последней территорией Приморья, по которой прошел Лайонрок, стал Хасанский район, где, кроме прочего, была повреждена дамба обвалования на реке Туманная вблизи поселка Хасан – на водной границе между Россией и КНДР.

В 2017 году были разработаны решения по капитальному ремонту гидротехнического сооружения на участке от железнодорожного моста «Дружба» до устья реки. Реализация проекта предотвратит возможное затопление территорий, дальнейшее разрушение берега, смещение государственной границы и вынужденный перенос судового хода ближе к российскому берегу. Во время подготовки проекта размыв дамбы продолжился, на участке произошло обрушение грунта, в связи с чем в проектно-сметную документацию было решено внести ряд изменений. В ходе корректировки, достоверность определения сметной стоимости решений которой подтвердили эксперты Главгосэкспертизы России, были обновлены инженерные изыскания по объекту и уточнены объемы ремонтных работ.

Общая протяженность трех объединенных дамб в составе гидротехнического сооружения составит 13,239 км. Протяженность поврежденных участков увеличилась до 400 м, 460 м и 154 м для первой, второй и третьей дамб соответственно.

В ходе корректировки были изменены объемы скального грунта для отсыпки и площадь равнения восстанавливаемого покрытия по горизонтали для первой дамбы. Для второй и третьей дамб пересмотрены объемы выемки естественного грунта и несортированного камня для отсыпки упорной призмы и устройства бермы, а также откорректированы объемы необходимого геотекстильного материала и щебня.

Корректировку проектно-сметной документации выполнил генеральный проектировщик - ООО «ЭКОТЕКТОР». Застройщик - Федеральное государственное бюджетное водохозяйственное учреждение «Центррегионводхоз».

Фото: ТАСС