Иркутская электросетевая компания ввела в работу подстанцию ПС 220 кВ «Столбово» и почти 11 километров линий 35-220 кВ. Разрешение на допуск энергоустановки было выдано накануне Енисейским управлением Ростехнадзора. Подстанция обеспечит электроэнергией более 9000 жителей района а также промышленные и социальные объекты– детские сады, школы, медицинские учреждения.

Оборудование подстанции «Столбово» полностью готово к работе. В строительство самой подстанции и отходящих ЛЭП за 5 лет компанией инвестировано более 500 миллионов рублей. Мощность подстанции составляет 80 МВА, смонтировано два силовых трансформатора по 40 МВА каждый. Для сравнения - город Шелехов потребляет 43 МВА (в зимний максимум нагрузки). Центр питания оснащен современными коммутационными аппаратами, автоматизированными системами управления и коммерческого учета, релейной защитой на базе микропроцессорных терминалов. За пять лет на ПС 220 кВ «Столбово» построено открытое распределительное устройство 220 кВ, смонтировано и введено в работу первичное оборудование 220, 35 и 10 кВ.

Ввод в работу подстанции «Столбово» обеспечит энергоснабжение населенных пунктов Александровского тракта Иркутского района - Усть-Куды, Урика, Максимовщины, Столбова, Глазунова, СНТ «Тихий плес», «Коммунальщик», «Локомотив», «50 лет Победы», «Зеленое, Раздолье 2», «Светофор», «Дионис», «Глория» и «Веселое». В этом году планируется перевести на вновь построенный центр питания не менее 20 МВт, что частично позволит решить проблему дефицита энергетических мощностей в зоне Усть-Куда-Урик-Грановщина- Хомутово, повысить качество передаваемой потребителям электрической энергии. К началу осенне-зимнего периода мощность с ПС «Столбово» будет выдаваться через линии 35 кВ «Столбово-Усть-Куда» и «Столбово-Садоводство» напряжением 10 кВ из-за технического состояния энергохозяйства, которое также подлежит модернизации. В дальнейшем после окончания строительства подстанций 35 кВ, с трансформаторами 2*10 МВА Геологическая (Усть-Куда), Садоводство (Глазуново), Карлук (Пирс) линии будут переведены на напряжение 35 кВ. Строительство подстанций ПС 35 кВ планируется начать в 2022 году, завершить в 2026 году.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев: «На встрече с жителями 7 января 2021 года договаривались о вводе подстанции «Столбово» 1 мая, по факту вводим ее уже сегодня, раньше срока. Вопрос электроснабжения Иркутского района остается на контроле и, как обещал на сходе, итоги совместной работы властей и ресурсоснабжающей организации будут подведены в сентябре. Подстанция позволит обеспечить надежным электроснабжением предприятия и жителей деревень, сделает жизнь Иркутского района более комфортной, безопасной и послужит развитию экономики и социальной жизни Иркутской области. Поздравляю жителей Иркутского района, особенно - жителей деревень по Александровскому тракту с вводом в строй подстанции Столбово. Правительство Иркутской области давно и успешно сотрудничает с En+ Group, тысячи сотрудников компании обеспечивают потребности региона в качественном энергоснабжении. Компания реализует сложнейшие проекты по улучшению энергетической системы региона».

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса компании En+ Group: Подстанция «Столбово» — позволит решить часть проблем электроснабжения наших потребителей по Александровскому тракту и обеспечит возможность строительства новых головных подстанций. Здесь установлено самое современное оборудование и применены лучшие разработки в области оперативного управления. Созданы необходимые инфраструктурные условия для развития крупных промышленных проектов и производств, для жилищного строительства в районе, что, без сомнения, позитивно скажется на улучшении качества жизни жителей района и придаст импульс созданию новых рабочих мест».

Алексей Садохин, директор филиала Восточные электрические сети Иркутской электросетевой компании: «Высокий темп развития индивидуального жилищного строительства и производств в Иркутском районе потребовал от ИЭСК решительных действий по строительству новых центров питания для компенсации недостаточных трансформаторных мощностей. Одно из таких мероприятий – это строительство подстанции 220 кВ «Столбово». В результате будет устранен дефицит мощности в Иркутском районе, обеспечено надежное электроснабжение потребителей и производств района, снята часть нагрузки с существующих центров питания, в том числе с подстанции ПС "Урик". Потребители – как промышленные, так и бытовые – в ближайшее время ощутят значительные улучшения качества и доступности услуг по передаче электроэнергии».

Леонид Фролов, мэр Иркутского района: «Жители Иркутского района, деревни Столбова, соседних деревень приветствуют ввод в строй подстанции «Столбово» и ждут улучшения ситуации с электроснабжением этой части

Иркутского района. Появление подстанции значительно улучшит, но к сожалению, на 100% не решит клубок проблем с электроснабжением в районе, сложившимися на этот момент. Тем не менее, улучшение электросетевой инфраструктуры мощным комплексом (подстанция Столбово, высоковольтные линии, трансформаторные подстанции) дает гарантию бесперебойного электроснабжения и перспективу развития району. Благодарим энергетиков за четкие и слаженные действия при строительстве высоковольтных линий, подстанций для развития нашего района».

Иркутская электросетевая компания - распределительная компания, зарегистрированная в Иркутске, владеет более чем 42 000 километров сетей напряжением от 0,4 кВ до 500 кВ, почти 11 000 подстанциями в большинстве районов Иркутской области. В пяти филиалах ИЭСК – Западные, Северные, Центральные, Южные и Восточные сети – трудятся более трех тысяч человек. Суммарная установленная мощность подстанций - 28 645 МВА. Годовой объем передачи электроэнергии составляет порядка 47,5 млрд. кВт*ч. Компания, обеспечивая надежное электроснабжение сегодняшних потребителей, строит новые объекты электросетевого хозяйства в Восточной Сибири.

Восточные электрические сети – филиал ИЭСК, с 1952 года обслуживают электрические сети 110-0,4 кВ в Иркутском, Эхирит-Булагатском, Баяндаевского, Ольхонского, Качугского, Жигаловского, Боханского, Осинского и Усть-Удинского районов Иркутской области.