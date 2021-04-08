По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» (ОДУ Сибири), потребление электроэнергии в Объединённой энергосистеме (ОЭС) Сибири в марте 2021 года составило 19 538,8 млн кВт•ч, что на 3,4 % больше аналогичного показателя 2020 года.

В марте 2021 года электростанции ОЭС Сибири выработали 19 388,4 млн кВт•ч, что на 3,6 % больше, чем в марте 2020 года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Сибири в марте 2021 года несли гидроэлектростанции (ГЭС), выработка которых составила 10 402,6 млн кВт•ч, что на 12,2 % больше, чем в марте 2020 года. Выработка тепловых электростанций (ТЭС) и электростанций промышленных предприятий за третий месяц 2021 года составила 8 947,2 млн кВт•ч (на 4,9 % меньше, чем за март 2020 года), выработка солнечных электростанций (СЭС) – 38,6 млн кВт•ч, (на 33,0 % больше, чем за март 2020 года).

Максимум потребления мощности в ОЭС Сибири в марте 2021 года зафиксирован 1 марта. Его значение составило 29383 МВт, что больше максимума потребления мощности в марте 2020 года на 1860 МВт (6,8 %).

Среднемесячная температура воздуха в марте 2021 года по ОЭС Сибири составила -5,8°C, что на 2,7 °C ниже ее значения в том же месяце 2020 года.

Увеличение выработки ГЭС в марте 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года обусловлено увеличением пропуска воды через гидроагрегаты ГЭС Ангаро-Енисейского каскада.

Данные за март 2021 года

Энергосистема Выработка, млн кВт•ч Относительно марта 2020 года, % Потребление, млн кВт•ч Относительно марта 2020 года, % Забайкальского края 686,1 3,9 754,7 3,3 Республики Бурятия 401,0 -10,3 520,9 3,1 Иркутской области 5704,8 4,8 5292,7 4,6 Красноярского края и Республики Тыва 5518,1 1,3 4346,4 1,7 Республики Хакасия 2334,6 21,8 1450,3 1,0 Кемеровской области 1886,3 -10,1 2806,5 1,5 Томской области 374,9 2,7 739,1 -0,9 Новосибирской области 1243,8 9,3 1615,7 8,2 Республики Алтай и Алтайского края 611,4 3,6 993,0 5,6 Омской области 627,3 4,1 1019,7 7,6

С начала 2021 года потребление электроэнергии в ОЭС Сибири составило 59 477,5 млн кВт•ч, что на 2,9 % больше показателя января – марта 2020 года. Без учета влияния дополнительного дня високосного 2020 года потребление электроэнергии по ОЭС Сибири увеличилось

на 4,0 %.

Выработка электроэнергии в ОЭС Сибири за три месяца 2021 года составила 59 270,8 млн кВт•ч, что на 3,0 % больше показателя аналогичного периода прошлого года. Без учета влияния дополнительного дня високосного 2020 года выработка электроэнергии по ОЭС Сибири увеличилась на 4,1 %.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Сибири в течение трех месяцев 2021 года несли ГЭС, выработка которых составила 29 359,1 млн кВт•ч, что на 8,2 % больше, чем в январе – марте 2020 года. Выработка ТЭС и электростанций промышленных предприятий за тот же период составила 29 844,9 млн кВт•ч (на 1,8 % меньше, чем за три месяца 2020 года), выработка СЭС – 66,7 млн кВт•ч, (на 27,2 % больше, чем за три месяца 2020 года).

Данные за три месяца 2021 года

Энергосистема Выработка, млн кВт•ч Относительно января-февраля 2020 года, % Потребление, млн кВт•ч Относительно января-февраля 2020 года, % Забайкальского края 2106,4 -3,0 2297,4 -0,2 Республики Бурятия 1264,7 -15,0 1629,6 0,6 Иркутской области 18093,2 10,9 16299,8 3,7 Красноярского края и Республики Тыва 16552,0 2,0 13149,0 2,1 Республики Хакасия 6092,8 -4,7 4299,2 -0,2 Кемеровской области 6071,2 -4,0 8422,6 1,3 Томской области 1197,3 5,7 2280,7 0,1 Новосибирской области 3978,5 5,4 4977,5 7,9 Республики Алтай и Алтайского края 1876,8 5,1 3009,9 4,7 Омской области 2037,9 4,3 3112,4 6,9

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Сибири складываются из показателей энергосистем Республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Томской и Омской областей.





Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» управляет режимами 10-ти энергосистем ОЭС Сибири, 8 из которых расположены на территории Сибирского Федерального округа, 2 – на территории Дальневосточного Федерального округа. Операционная зона ОДУ Сибири охватывает 12 субъектов Российской Федерации: республики Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия; Алтайский, Забайкальский и Красноярский края; Иркутскую, Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую и Томскую области. Электроэнергетический комплекс ОЭС Сибири образуют 115 тепловых, гидравлических и солнечных электростанций суммарной установленной мощностью

52 139,94 МВт. Основная электрическая сеть ОЭС Сибири сформирована на базе линий электропередачи в габаритах класса напряжения 110, 220, 500 и 1150 кВ. Общая протяженность линий электропередачи составляет 102 588 км. Площадь операционной зоны – 4944,3 тыс. км², численность проживающего на ней населения – 19,2 млн человек.