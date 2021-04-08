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Потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме Сибири в марте 2021 года увеличилось на 3,4 % по сравнению с мартом 2020 года

Потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме Сибири в марте 2021 года увеличилось на 3,4 % по сравнению с мартом 2020 года

8 апреля 2021, 10:45
Рубрика: Модернизация
Метки: СО ЕЭС, ОДУ СИБИРИ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» (ОДУ Сибири), потребление электроэнергии в Объединённой энергосистеме (ОЭС) Сибири в марте 2021 года составило 19 538,8 млн кВт•ч, что на 3,4 % больше аналогичного показателя 2020 года.

В марте 2021 года электростанции ОЭС Сибири выработали 19 388,4 млн кВт•ч, что на 3,6 % больше, чем в марте 2020 года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Сибири в марте 2021 года несли гидроэлектростанции (ГЭС), выработка которых составила 10 402,6 млн кВт•ч, что на 12,2 % больше, чем в марте 2020 года. Выработка тепловых электростанций (ТЭС) и электростанций промышленных предприятий за третий месяц 2021 года составила 8 947,2 млн кВт•ч (на 4,9 % меньше, чем за март 2020 года), выработка солнечных электростанций (СЭС) – 38,6 млн кВт•ч, (на 33,0 % больше, чем за март 2020 года).

Максимум потребления мощности в ОЭС Сибири в марте 2021 года зафиксирован 1 марта. Его значение составило 29383 МВт, что больше максимума потребления мощности в марте 2020 года на 1860 МВт (6,8 %).

Среднемесячная температура воздуха в марте 2021 года по ОЭС Сибири составила -5,8°C, что на 2,7 °C ниже ее значения в том же месяце 2020 года.

Увеличение выработки ГЭС в марте 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года обусловлено увеличением пропуска воды через гидроагрегаты ГЭС Ангаро-Енисейского каскада.

Данные за март 2021 года

Энергосистема

Выработка,

млн кВт•ч

Относительно

марта

2020 года, %

Потребление,

млн кВт•ч

Относительно

марта

2020 года, %

Забайкальского края

686,1

3,9

754,7

3,3

Республики Бурятия

401,0

-10,3

520,9

3,1

Иркутской области

5704,8

4,8

5292,7

4,6

Красноярского края и Республики Тыва

5518,1

1,3

4346,4

1,7

Республики Хакасия

2334,6

21,8

1450,3

1,0

Кемеровской области

1886,3

-10,1

2806,5

1,5

Томской области

374,9

2,7

739,1

-0,9

Новосибирской области

1243,8

9,3

1615,7

8,2

Республики Алтай и Алтайского края

611,4

3,6

993,0

5,6

Омской области

627,3

4,1

1019,7

7,6

 

С начала 2021 года потребление электроэнергии в ОЭС Сибири составило 59 477,5 млн кВт•ч, что на 2,9 % больше показателя января – марта 2020 года. Без учета влияния дополнительного дня високосного 2020 года потребление электроэнергии по ОЭС Сибири увеличилось
на 4,0 %.

Выработка электроэнергии в ОЭС Сибири за три месяца 2021 года составила 59 270,8 млн кВт•ч, что на 3,0 % больше показателя аналогичного периода прошлого года. Без учета влияния дополнительного дня високосного 2020 года выработка электроэнергии по ОЭС Сибири увеличилась на 4,1 %.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Сибири в течение трех месяцев 2021 года несли ГЭС, выработка которых составила 29 359,1 млн кВт•ч, что на 8,2 % больше, чем в январе – марте 2020 года. Выработка ТЭС и электростанций промышленных предприятий за тот же период составила 29 844,9 млн кВт•ч (на 1,8 % меньше, чем за три месяца 2020 года), выработка СЭС – 66,7 млн кВт•ч, (на 27,2 % больше, чем за три месяца 2020 года).

Данные за три месяца 2021 года

Энергосистема

Выработка,

млн кВт•ч

Относительно

января-февраля

2020 года, %

 

Потребление,

млн кВт•ч

Относительно

января-февраля

2020 года, %

Забайкальского края

2106,4

-3,0

2297,4

-0,2

Республики Бурятия

1264,7

-15,0

1629,6

0,6

Иркутской области

18093,2

10,9

16299,8

3,7

Красноярского края и Республики Тыва

16552,0

2,0

13149,0

2,1

Республики Хакасия

6092,8

-4,7

4299,2

-0,2

Кемеровской области

6071,2

-4,0

8422,6

1,3

Томской области

1197,3

5,7

2280,7

0,1

Новосибирской области

3978,5

5,4

4977,5

7,9

Республики Алтай и Алтайского края

1876,8

5,1

3009,9

4,7

Омской области

2037,9

4,3

3112,4

6,9

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Сибири складываются из показателей энергосистем Республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Томской и Омской областей.


 

Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» управляет режимами 10-ти энергосистем ОЭС Сибири, 8 из которых расположены на территории Сибирского Федерального округа, 2 – на территории Дальневосточного Федерального округа. Операционная зона ОДУ Сибири охватывает 12 субъектов Российской Федерации: республики Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия; Алтайский, Забайкальский и Красноярский края; Иркутскую, Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую и Томскую области. Электроэнергетический комплекс ОЭС Сибири образуют 115 тепловых, гидравлических и солнечных электростанций суммарной установленной мощностью
52 139,94 МВт. Основная электрическая сеть ОЭС Сибири сформирована на базе линий электропередачи в габаритах класса напряжения 110, 220, 500 и 1150 кВ. Общая протяженность линий электропередачи составляет 102 588 км. Площадь операционной зоны – 4944,3 тыс. км², численность проживающего на ней населения – 19,2 млн человек.

Официальный сайт www.so-ups.ru

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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