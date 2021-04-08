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8 апреля 2021, 10:45
Рубрика: Модернизация
Метки: СО ЕЭС, ОДУ СИБИРИ
Отрасль: Электроэнергетика
По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» (ОДУ Сибири), потребление электроэнергии в Объединённой энергосистеме (ОЭС) Сибири в марте 2021 года составило 19 538,8 млн кВт•ч, что на 3,4 % больше аналогичного показателя 2020 года.
В марте 2021 года электростанции ОЭС Сибири выработали 19 388,4 млн кВт•ч, что на 3,6 % больше, чем в марте 2020 года.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Сибири в марте 2021 года несли гидроэлектростанции (ГЭС), выработка которых составила 10 402,6 млн кВт•ч, что на 12,2 % больше, чем в марте 2020 года. Выработка тепловых электростанций (ТЭС) и электростанций промышленных предприятий за третий месяц 2021 года составила 8 947,2 млн кВт•ч (на 4,9 % меньше, чем за март 2020 года), выработка солнечных электростанций (СЭС) – 38,6 млн кВт•ч, (на 33,0 % больше, чем за март 2020 года).
Максимум потребления мощности в ОЭС Сибири в марте 2021 года зафиксирован 1 марта. Его значение составило 29383 МВт, что больше максимума потребления мощности в марте 2020 года на 1860 МВт (6,8 %).
Среднемесячная температура воздуха в марте 2021 года по ОЭС Сибири составила -5,8°C, что на 2,7 °C ниже ее значения в том же месяце 2020 года.
Увеличение выработки ГЭС в марте 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года обусловлено увеличением пропуска воды через гидроагрегаты ГЭС Ангаро-Енисейского каскада.
Данные за март 2021 года
|
Энергосистема
|
Выработка,
млн кВт•ч
|
Относительно
марта
2020 года, %
|
Потребление,
млн кВт•ч
|
Относительно
марта
2020 года, %
|
Забайкальского края
|
686,1
|
3,9
|
754,7
|
3,3
|
Республики Бурятия
|
401,0
|
-10,3
|
520,9
|
3,1
|
Иркутской области
|
5704,8
|
4,8
|
5292,7
|
4,6
|
Красноярского края и Республики Тыва
|
5518,1
|
1,3
|
4346,4
|
1,7
|
Республики Хакасия
|
2334,6
|
21,8
|
1450,3
|
1,0
|
Кемеровской области
|
1886,3
|
-10,1
|
2806,5
|
1,5
|
Томской области
|
374,9
|
2,7
|
739,1
|
-0,9
|
Новосибирской области
|
1243,8
|
9,3
|
1615,7
|
8,2
|
Республики Алтай и Алтайского края
|
611,4
|
3,6
|
993,0
|
5,6
|
Омской области
|
627,3
|
4,1
|
1019,7
|
7,6
С начала 2021 года потребление электроэнергии в ОЭС Сибири составило 59 477,5 млн кВт•ч, что на 2,9 % больше показателя января – марта 2020 года. Без учета влияния дополнительного дня високосного 2020 года потребление электроэнергии по ОЭС Сибири увеличилось
на 4,0 %.
Выработка электроэнергии в ОЭС Сибири за три месяца 2021 года составила 59 270,8 млн кВт•ч, что на 3,0 % больше показателя аналогичного периода прошлого года. Без учета влияния дополнительного дня високосного 2020 года выработка электроэнергии по ОЭС Сибири увеличилась на 4,1 %.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Сибири в течение трех месяцев 2021 года несли ГЭС, выработка которых составила 29 359,1 млн кВт•ч, что на 8,2 % больше, чем в январе – марте 2020 года. Выработка ТЭС и электростанций промышленных предприятий за тот же период составила 29 844,9 млн кВт•ч (на 1,8 % меньше, чем за три месяца 2020 года), выработка СЭС – 66,7 млн кВт•ч, (на 27,2 % больше, чем за три месяца 2020 года).
Данные за три месяца 2021 года
|
Энергосистема
|
Выработка,
млн кВт•ч
|
Относительно
января-февраля
2020 года, %
|
Потребление,
млн кВт•ч
|
Относительно
января-февраля
2020 года, %
|
Забайкальского края
|
2106,4
|
-3,0
|
2297,4
|
-0,2
|
Республики Бурятия
|
1264,7
|
-15,0
|
1629,6
|
0,6
|
Иркутской области
|
18093,2
|
10,9
|
16299,8
|
3,7
|
Красноярского края и Республики Тыва
|
16552,0
|
2,0
|
13149,0
|
2,1
|
Республики Хакасия
|
6092,8
|
-4,7
|
4299,2
|
-0,2
|
Кемеровской области
|
6071,2
|
-4,0
|
8422,6
|
1,3
|
Томской области
|
1197,3
|
5,7
|
2280,7
|
0,1
|
Новосибирской области
|
3978,5
|
5,4
|
4977,5
|
7,9
|
Республики Алтай и Алтайского края
|
1876,8
|
5,1
|
3009,9
|
4,7
|
Омской области
|
2037,9
|
4,3
|
3112,4
|
6,9
Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Сибири складываются из показателей энергосистем Республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Томской и Омской областей.
Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» управляет режимами 10-ти энергосистем ОЭС Сибири, 8 из которых расположены на территории Сибирского Федерального округа, 2 – на территории Дальневосточного Федерального округа. Операционная зона ОДУ Сибири охватывает 12 субъектов Российской Федерации: республики Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия; Алтайский, Забайкальский и Красноярский края; Иркутскую, Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую и Томскую области. Электроэнергетический комплекс ОЭС Сибири образуют 115 тепловых, гидравлических и солнечных электростанций суммарной установленной мощностью
52 139,94 МВт. Основная электрическая сеть ОЭС Сибири сформирована на базе линий электропередачи в габаритах класса напряжения 110, 220, 500 и 1150 кВ. Общая протяженность линий электропередачи составляет 102 588 км. Площадь операционной зоны – 4944,3 тыс. км², численность проживающего на ней населения – 19,2 млн человек.
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