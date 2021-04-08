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"Россети ФСК ЕЭС" установит новое коммутационное оборудование на 22 подстанциях Северо-Западного региона

Россети ФСК ЕЭС установит новое коммутационное оборудование на 22 подстанциях Северо-Западного региона

8 апреля 2021, 10:55
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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В рамках проекта будет смонтировано 150 современных высоковольтных вводов российского производства. Общий объем инвестиций в проект составит 353,5 млн рублей. Это повысит надежность работы энергообъектов в пяти регионах Северо-Западного федерального округа, Брянской и Смоленской областях Центрального региона. 

В новом оборудовании используется твердая RIP-изоляция (англ. resin impregnated paper — бумага, пропитанная смолой). Устройства имеют высокую электрическую стойкость, огнеупорность и взрывобезопасность. Срок службы таких вводов составляет не менее 40 лет.

На сегодняшний день модернизация началась на подстанции 220 кВ «Литейная» в Смоленской области. Наибольший объем работ предусмотрен в Республике Коми: монтаж 85 единиц оборудования на подстанциях, обеспечивающих электроснабжение таких крупных нефтегазодобывающих компаний, как «Газпром», НК «Роснефть» и «Лукойл».

В Республике Карелия будет установлено 27 единиц оборудования, в том числе на подстанции 220 кВ «Древлянка», обеспечивающей электроснабжение Петрозаводска с численностью населения более 280 тыс. жителей.

В Новгородской и Псковской областях запланирована замена 17 высоковольтных вводов на подстанциях 330 кВ «Новосокольники», «Чудово», «Окуловская», в Брянской области – 7 единиц на подстанции 220 кВ «Новобрянская», обеспечивающей электроснабжение регионального центра, где проживает 402 тыс. человек. В Санкт-Петербурге установят 10 вводов, среди ключевых подстанций объект энергокольца – 330 кВ «Волхов-Северная».

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Источник: Россети ФСК ЕЭС

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