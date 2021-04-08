ВЭБ вместе с партнерами создадут горный курорт в Сочи

ВЭБ.РФ, инвестиционная компания "Интеррос" и девелоперская управляющая компания "Васта Дискавери" договорились о создании всесезонного горного курорта "Долина Васта" в Сочи. Инвестиции оцениваются в сумму около 80 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы ВЭБ.

"Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", "Интеррос" и компания "Васта Дискавери" подписали соглашение о взаимодействии для реализации проекта по созданию всесезонного горного курорта "Долина Васта" в Сочи", - отмечается в сообщении.

Предполагается, что источниками финансирования станут собственные и заемные средства, а обеспечивающая инженерная и транспортная инфраструктура для проекта будет построена за счет бюджетных источников. При этом ВЭБ.РФ рассматривает вопрос об организации синдицированного финансирования проекта.

Как следует из сообщения госкорпорации, проект горного курорта предусматривает создание в течение ближайших четырех лет (2021-2025 годы) необходимой туристической инфраструктуры для оздоровительного и горнолыжного отдыха. "На территории Сочинского национального парка будет создана комфортная среда для круглогодичного отдыха, с Центром бальнеологии и курортологии, а также горнолыжным центром. Для оказания оздоровительных услуг в Центре бальнеологии и курортологии предусмотрены санаторий, пансионаты и СПА-отели, водолечебница с минеральными бюветами. Для любителей горнолыжного отдыха запланированы 80 км трасс и несколько подъемников общей протяженностью 13 км", - уточнили в ВЭБ. Предполагается, что новый курорт обеспечит 2,5 тыс. новых рабочих мест, а с учетом развития сопутствующих сервисов - до 5 тыс. Деятельность курорта в будущем позволит совершать миллиардные налоговые отчисления в бюджеты различных уровней, указали в госкорпорации. Ожидаемый туристический поток оценивается в 1,5 млн гостей в год.

В сентябре 2020 года первый заместитель председателя ВЭБ.РФ - член правления Николай Цехомский заявлял, что госкорпорация рассматривает вопрос инвестирования в проекты, связанные с туристической отраслью в России, на общую сумму 80 млрд рублей. Тогда Цехомский в беседе с ТАСС уточнял, что ВЭБ.РФ рассматривает инвестиции в туристический кластер в Центральной России, а также в проекты на Камчатке и Курилах.