Компания Siemens Gamesa заключила с компанией European Energy* контракты на поставку ветровых турбин модели SG 5.8-170 для строящихся в Швеции ВЭС Гревекулле (Grevekulla) в районе Экшё (Eksjö) и ВЭС Скарамола (Skåramåla) в районе Векшё (Växjö). Контрактами также предусмотрено техническое обслуживание ВЭС в течение 20 лет.

В соответствии с контрактами на площадке ВЭС Гревекулле будут установлены 6 ветровых турбин SG 5.8-170 с высотой башни 115 м и диаметром ротора 170 м – крупнейшим в сегменте наземных ветровых турбин, а на площадке ВЭС Скарамола – 8 аналогичных ветровых турбин. В турбинах SG 5.8-170 заложена возможность изменения номинальной мощности, и на площадках ВЭС Гревекулле и ВЭС Скарамола будут установлены ветровые турбины мощностью 6,2 МВт. Суммарная мощность ВЭС Гревекулле и ВЭС Скарамола составит 86 МВт. Установку ветровых турбин на площадках обеих ВЭС планируется завершить в 2022 г. По информации European Energy, уже заключены договоры на поставку электроэнергии, вырабатываемой ВЭС Гревекулле и ВЭС Скарамола, сроком на 10 лет.

Менее чем за шесть месяцев Siemens Gamesa подписала три контракта с компанией European Energy. В Швеции в настоящее время наблюдается самое быстрое внедрение ветровых турбин платформы Siemens Gamesa 5.X, обеспечивающей получение одной из самых конкурентоспособных нормированных затрат на вырабатываемую электроэнергию (Levelized Cost of Energy, LCoE) в секторе наземной ветроэнергетики. В общей сложности в Швеции реализуется 15 проектов строительства ВЭС, на которых будут установлены турбины из линейки Siemens Gamesa 5.X суммарной мощностью свыше 1 ГВт.

Информационный портал World Energy

* Компания European Energy – независимый поставщик «зеленой» энергии – специализируется в области использования ВИЭ. Компания основана в 2004 г. и, с тех пор, спроектировала и построила свыше 1,5 ГВт мощности ветровой и солнечной генерации в 16 европейских странах. Компания продает экологически чистую энергию крупным корпорациям и предоставляет институциональным инвесторам возможности для долгосрочного инвестирования в активы на базе ВИЭ.