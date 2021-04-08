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8 апреля 2021, 09:12
Рубрика: Модернизация
Метки: ЯКУТСКЭНЕРГО, РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика
Специалисты ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) завершили в вилюйской группе районов капитальный ремонт ВЛ 110 кВ Л-104 «Сунтар – Нюрба – Верхневилюйск – Вилюйск».
В ремонтных работах были задействованы бригады Сунтарского, Нюрбинского, Верхневилюйского РЭС Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго», а также 39 единиц спецтехники. На высоковольтной линии заменено 73 промежуточные и 24 анкерные опоры, использовано более 627 кубометров энерголеса. На период капитального ремонта ЛЭП электроснабжение обеспечивали Вилюйская, Верхневилюйская и Нюрбинская ДЭС с общей установленной мощностью 24,7 МВт.
«Основная часть ремонта линий электропередачи выполняется в весенний период, так как некоторые участки ЛЭП находятся в труднодоступных местах, а распутица мешает до них добраться. Капитальный ремонт линии проводится для повышения качества электроснабжения наших потребителей», - комментирует директор ЗЭС Алексей Старцев.
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