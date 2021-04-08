Специалисты ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) завершили в вилюйской группе районов капитальный ремонт ВЛ 110 кВ Л-104 «Сунтар – Нюрба – Верхневилюйск – Вилюйск».

В ремонтных работах были задействованы бригады Сунтарского, Нюрбинского, Верхневилюйского РЭС Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго», а также 39 единиц спецтехники. На высоковольтной линии заменено 73 промежуточные и 24 анкерные опоры, использовано более 627 кубометров энерголеса. На период капитального ремонта ЛЭП электроснабжение обеспечивали Вилюйская, Верхневилюйская и Нюрбинская ДЭС с общей установленной мощностью 24,7 МВт.