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Завершен капитальный ремонт высоковольтной ЛЭП в вилюйской группе районов Якутии

Завершен капитальный ремонт высоковольтной ЛЭП в вилюйской группе районов Якутии

8 апреля 2021, 09:12
Рубрика: Модернизация
Метки: ЯКУТСКЭНЕРГО, РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "РусГидро"

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Специалисты ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) завершили в вилюйской группе районов капитальный ремонт ВЛ 110 кВ Л-104 «Сунтар – Нюрба – Верхневилюйск – Вилюйск».

В ремонтных работах были задействованы бригады Сунтарского, Нюрбинского, Верхневилюйского РЭС Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго», а также 39 единиц спецтехники. На высоковольтной линии заменено 73 промежуточные и 24 анкерные опоры, использовано более 627 кубометров энерголеса. На период капитального ремонта ЛЭП электроснабжение обеспечивали Вилюйская, Верхневилюйская и Нюрбинская ДЭС с общей установленной мощностью 24,7 МВт.

«Основная часть ремонта линий электропередачи выполняется в весенний период, так как некоторые участки ЛЭП находятся в труднодоступных местах, а распутица мешает до них добраться. Капитальный ремонт линии проводится для повышения качества электроснабжения наших потребителей», - комментирует директор ЗЭС Алексей Старцев.

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Источник: ПАО "РусГидро"

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