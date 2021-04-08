Объем инвестиций компании «Россети Кубань» в строительство и реконструкцию объектов краснодарского энергорайона в 2021 году составит порядка 1,17 млрд рублей. Планом инвестиционной программы предусмотрено строительство 9 новых и реконструкция 20 действующих энергообъектов на территории Краснодара и прилегающих районов Краснодарского края и Республики Адыгея.

Реконструкция энергообъектов позволит обеспечить надежное электроснабжения более 800 тысяч жителей, свыше 400 социально значимых объектов, а также создаст возможность присоединения новых потребителей в Краснодаре и прилегающих районах.

В частности, в рамках реализации инвестиционной программы реконструируют с увеличением трансформаторной мощности подстанции (ПС) 110 кВ «Почтовая», 35 кВ «Елизаветинская», 110 кВ «Адыгейская». Мощность ПС «Почтовая», которая обеспечивает энергоснабжение жителей микрорайона Гидростроителей краевой столицы, будет увеличена после модернизации на треть и составит 80 МВА. На ПС 35 кВ «Елизаветинская» вместо силового трансформатора 4 МВА установят новый мощностью 10 МВА. Общая мощность ПС 110 кВ «Адыгейская» после реконструкции увеличится с 32 до 50 МВА.

Также реконструкция коснется ключевых центров питания – подстанций 110 кВ «Афипская», «ХБК», «Южная», «Старокорсунская», «Ильская», «Динская», «Старомышастовская» и 35 кВ «Энем» и «Центральная».

Кроме того, будут выполнены работы по проектированию двух участков воздушной линии электропередачи 110 кВ «Лорис – Старокорсунская» протяженностью более 20 км. Строительство новых объектов распределительной сети запланировано в ст. Старокорсунской, пос. Южный, Краснодаре, Северском и Динском районах.

В зону ответственности филиала «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети входят города Краснодар и Горячий Ключ, Динской и Северский районы Краснодарского края, а также город Адыгейск, Тахтамукайский и Теучежский районы Республики Адыгея. Общая численность населения в зоне обслуживания — 1,5 млн человек.