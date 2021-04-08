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8 апреля 2021, 12:45
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика
Бригады филиалов компании «Россети Кубань» Армавирских, Лабинских, Славянских и Юго-Западных электрических сетей приступили к обучению методам проведения работ под напряжением на базе корпоративного энергетического института повышения квалификации в Краснодаре.
Обучение начинается с теоретической части – это основные термины и определения, используемые при производстве работ под напряжением, изучение зарубежного опыта, методы и технологии производства работ, инструментов, приспособлений и средства индивидуальной защиты, руководящих и регламентирующих документов, инструкций и технологических карт, вопросы охраны труда.
Практическая часть обучения начнется с ознакомления с учебным полигоном института и его новым оборудованием, установленным в ходе масштабной реконструкции. После проверки состояния инструментов и средств защиты, слушателям предстоит обучение технике изолирования рабочего места. Следующий этап предусматривает выполнение работ «с земли», выполнение работ с подъемом на укороченную опору. Далее предусмотрено выполнение отдельных операций под напряжением на макете воздушной линии в соответствии с технологическими картами и выполнение работ с подъемом на укороченную и полноразмерную опоры.
Завершится обучение итоговой аттестацией с теоретическим экзаменом и практикой выполнения отдельных операций под напряжением на макете воздушной линии в соответствии с технологическими картами.
- Данная образовательная программа «Россети Кубань» является первым подобным проектом в Группе компаний «Россети» по внедрению новых технологий производства работ под напряжением. В течение 2021 года на базе корпоративного энергетического института планируется обучить навыкам работ под напряжением 35 бригад энергетиков, из них 5 бригад уже прошли подготовку и 4 бригады завершат подготовку в апреле, - рассказал ректор энергоинститута Евгений Рудь.
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