Бригады филиалов компании «Россети Кубань» Армавирских, Лабинских, Славянских и Юго-Западных электрических сетей приступили к обучению методам проведения работ под напряжением на базе корпоративного энергетического института повышения квалификации в Краснодаре.

Обучение начинается с теоретической части – это основные термины и определения, используемые при производстве работ под напряжением, изучение зарубежного опыта, методы и технологии производства работ, инструментов, приспособлений и средства индивидуальной защиты, руководящих и регламентирующих документов, инструкций и технологических карт, вопросы охраны труда.

Практическая часть обучения начнется с ознакомления с учебным полигоном института и его новым оборудованием, установленным в ходе масштабной реконструкции. После проверки состояния инструментов и средств защиты, слушателям предстоит обучение технике изолирования рабочего места. Следующий этап предусматривает выполнение работ «с земли», выполнение работ с подъемом на укороченную опору. Далее предусмотрено выполнение отдельных операций под напряжением на макете воздушной линии в соответствии с технологическими картами и выполнение работ с подъемом на укороченную и полноразмерную опоры.

Завершится обучение итоговой аттестацией с теоретическим экзаменом и практикой выполнения отдельных операций под напряжением на макете воздушной линии в соответствии с технологическими картами.