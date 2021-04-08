 
Законотворчество (постановления)

Правительство расширило доступ к льготным кредитам для резидентов ТОР на Дальнем Востоке

Правительство расширило доступ к льготным кредитам для резидентов ТОР на Дальнем Востоке

8 апреля 2021, 13:30
Рубрика: Законотворчество
Метки: ТОР, ИНВЕСТИЦИИ, ГОСПОДДЕРЖКА
Источник: government.ru

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
301

Ещё больше резидентов дальневосточных территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ) смогут получить льготные кредиты. Постановление об этом утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Теперь займы на особых условиях выдаются под инвестиционные проекты стоимостью от 10 млн до 2,5 млрд рублей каждый (без учёта НДС). Ранее пороговые значения составляли 30 млн и 1,5 млрд соответственно. При этом, если льготное финансирование запрашивается на реализацию сразу нескольких инициатив, их общая стоимость может достигать 5 млрд рублей (ранее – 3 млрд).

За счёт госсубсидии ставка по таким кредитам корректируется на величину ключевой ставки Центробанка, благодаря чему предприниматели тратят меньше средств на погашение займа. Мера поддержки предлагается компаниям, обладающим статусом резидента ТОР или СПВ и реализующим проекты на территории Дальневосточного федерального округа.

Принятое решение сделает льготное финансирование более доступным, позволит повысить инвестиционную привлекательность региона и создать новые рабочие места в приоритетных отраслях экономики.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 25 декабря 2019 года №1818.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: government.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Законотворчество
Российские технологии послужат развитию стандартизации и метрологии в Узбекистане 08.04.2021
Российские технологии послужат развитию стандартизации и метрологии в Узбекистане
Минстрой России и Росстандарт создадут Координационный совет по стандартизации в строительной сфере 07.04.2021
Минстрой России и Росстандарт создадут Координационный совет по стандартизации в строительной сфере
В России появится Единый реестр видов контроля 05.04.2021
В России появится Единый реестр видов контроля
Минэнерго России внедряет новую методику расчёта запасов топлива на электростанциях 02.04.2021
Минэнерго России внедряет новую методику расчёта запасов топлива на электростанциях
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Марпосадкабель в прямом эфире! RusCable Live
+