Ещё больше резидентов дальневосточных территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ) смогут получить льготные кредиты. Постановление об этом утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Теперь займы на особых условиях выдаются под инвестиционные проекты стоимостью от 10 млн до 2,5 млрд рублей каждый (без учёта НДС). Ранее пороговые значения составляли 30 млн и 1,5 млрд соответственно. При этом, если льготное финансирование запрашивается на реализацию сразу нескольких инициатив, их общая стоимость может достигать 5 млрд рублей (ранее – 3 млрд).

За счёт госсубсидии ставка по таким кредитам корректируется на величину ключевой ставки Центробанка, благодаря чему предприниматели тратят меньше средств на погашение займа. Мера поддержки предлагается компаниям, обладающим статусом резидента ТОР или СПВ и реализующим проекты на территории Дальневосточного федерального округа.

Принятое решение сделает льготное финансирование более доступным, позволит повысить инвестиционную привлекательность региона и создать новые рабочие места в приоритетных отраслях экономики.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 25 декабря 2019 года №1818.