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"Россети Северный Кавказ" повысят надежность электроснабжения самого большого района Северной Осетии и транзита ресурса в соседнее государство

Россети Северный Кавказ повысят надежность электроснабжения самого большого района Северной Осетии и транзита ресурса в соседнее государство

8 апреля 2021, 16:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Северный Кавказ

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Специалисты «Россети Северный Кавказ» в 2021 году проведут капитальный ремонт и техническое обслуживание воздушной линии электропередачи 110 кВ «Фиагдон – Северный Портал». 

Запланированные работы позволят обеспечить бесперебойное и качественное электроснабжение потребителей самого большого района Северной Осетии – Алагирского, где проживает более 36 тысяч человек и расположены 22 социально значимых объекта. В числе последних – районная больница, ФАПы и амбулатории, республиканский детский реабилитационный центр, санатории, школы и детские сады. Кроме того, комплекс мероприятий позволит повысить надежность транзита электроэнергии в соседнее государство – Республику Южная Осетия.

Воздушная линия «Фиагдон – Северный Портал» протяженностью почти 35 километров построена в 90-е годы. Энергообъект проходит по высокогорному Алагирскому ущелью со сложным рельефом на высоте почти 3 400 метров над уровнем моря. В числе основных запланированных здесь мероприятий – замена анкерной опоры 110 кВ массой до 8 тонн на опору габарита 330 кВ с массой до 15 тонн, перетяжка провода, технический осмотр и диагностика объекта. По словам энергетиков, проект будет реализован, как только характерные для высокогорной местности климатические условия позволят специалистам провести серьезную предварительную подготовку.

Затраты энергокомпании, направленные на повышение надежности функционирования «Фиагдон-Северный Портал», в 2021 году составят более 5 млн рублей.

Напомним, аналогичные ремонтные работы, только на других участках воздушной линии, энергетики филиала «Севкавказэнерго» выполняли и в предыдущие годы.

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Источник: Россети Северный Кавказ

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