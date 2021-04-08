Руководитель Росстандарта Антон Шалаев и Генеральный директора Узстандарта Дилшод Саттаров представили практические результаты взаимодействия на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ» в Ташкенте. Экспозицию, представленную на стенде Росстандарта посетила делегация, возглавляемая Министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым и заместителем премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей – министром инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардором Умурзаковым.

С 2019 года узбекское и российское ведомства ведут совместный проект комплексной модернизации эталонной базы Республики Узбекистан. Он направлен на создание системы метрологического обеспечения, интегрированной в международную систему прослеживаемости результатов измерений (признаваемую мировым сообществом), что даст возможность повысить конкурентоспособность узбекской продукции на мировых рынках.

Проект предусматривает модернизацию и разработку более 60-ти эталонов, которые будут использованы для метрологического обеспечения испытательной и промышленной базы Узбекистана но и станут основой для развертывания серийного производства стандартных образцов силами Узбекского национального института метрологии на базе российских технологий.

«Наша совместная задача - организовать производство стандартных образцов в Узбекистане, чтобы любой производитель смог проводить измерения, которые бы признавались по всему миру, не выезжая за пределы Республики, тем самым снизить барьеры для узбекского бизнеса», - рассказал Глава Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антон Шалаев.

Вторым ключевым направлением взаимодействия является практическое использование российских эталонов и стандартных образцов в реальных технологических процессах, реализуемых в Республике Узбекистан. На экспозиции представлен целый ряд уникальных образцов – в частности, макет стандартного образца штамма коронавируса, используемый для разрабатываемых и производимых в России тест-систем для выявления SARS-CoV-2. Сам стандартный образец был разработан в стенах Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава, испытан и утвержден Росстандартом. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института метрологии им. Д.И.Менделеева презентовали набор стандартных образцов концентрации копий последовательностей ДНК в матрице геномной ДНК человека. Это первые в России стандартные образцы ДНК, аттестованные по показателю концентрации копий. Набор стандартных образцов может применяться в лабораториях судебно-медицинской экспертизы, промышленных биотехнологиях, лабораторной медицине, научно-исследовательской работе.

Государственный научный центр РФ ВНИИФТРИ продемонстрировал портативные средства измерения и индикаторные приборы для обеспечения оперативного контроля качества продукции непосредственно потребителем. В линейке подобных приборов - индикатор серы в автомобильном топливе, который позволяет определить превышение серы в автомобильном топливе относительно установленного значения 10 мг/кг согласно ГОСТ 52660-2006, а также спектрофотометрический анализатор синтетических красителей, позволяющий определить наличие синтетических красителей в красных винах, соках и других биотехнологических средах.

Работа экспозиции Росстандарта продлится до 7 апреля. Организаторы мероприятия – Министерство промышленности и торговли РФ и Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан.