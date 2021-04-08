Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание по вопросу развития энергетики и газификации Камчатского края.

«Хорошо помню совещание, прошедшее в присутствии Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, когда были взяты обязательства по газификации. На сегодняшний день всё обстоит не так хорошо, как хотелось бы. Объём предоставляемого Камчатке газа уменьшается. Часть объектов генерации переводится на мазут. Возникает дополнительная нагрузка на одну, наверное, из самых привлекательных с точки зрения природного потенциала территорий Российской Федерации. Довольно много рассуждений на эту тему. Тем не менее существуют значительные ресурсы газа, которые на сегодняшний день изучены недостаточно. Сроки проведения геологоразведочных работ срываются. Нужно понять, что мы все вместе должны сделать, чтобы газификация края проходила в плановом режиме», – отметил, открывая совещание, Юрий Трутнев.

В 2010 году компания «Газпром» начала поставлять в регион газ с западных месторождений полуострова. Часть объектов генерации была переведена с мазута на газ. Однако исходные оценки запасов не оправдались. Сегодня добыча газа составляет приблизительно 340 млн куб. метров, что обеспечивает потребность региона примерно на 70%. С учетом падающего профиля добычи обеспеченность газом сократится до почти 40% к 2025 году. Электростанции вынуждены возвращаться к закупке более дорогостоящего и менее «экологичного» мазута. Разница в стоимости топлива приводит к необходимости дополнительного финансирования из бюджета.

Дефицит газа стал одним из ключевых факторов отказа ряда инвесторов от реализации инвестиционных проектов на Камчатке. Крупный проект – «Аэровокзальный комплекс в городе Елизово» переведен на мазут. Кроме того, в течение отопительного периода 2019–2020 гг. на мазут были переведены камчатские теплоэлектроцентрали, что привело к существенным незапланированным расходным обязательствам бюджета края в размере 1,6 млрд рублей.

Как сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, правительством Камчатского края совместно с Правительством Российской Федерации и компанией «Русгидро» разрабатываются планы по обеспечению самодостаточности энергосистемы, в первую очередь за счёт использования местных и возобновляемых источников энергии. Выработка электроэнергии за 2020 год в Центральном энергоузле Камчатского края составила 1,5 млрд кВт.ч. и имеет перспективы дальнейшего роста до 2 млрд кВт.ч. к 2030 году за счёт реализации инвестиционных проектов, в том числе крупного инвестиционного проекта «Три Вулкана».

Рассматривалась реализация плана мероприятий («дорожная карта») по развитию газификации Камчатского края. Документ был разработан Минэнерго России во исполнение поручений Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина и содержит мероприятия по обеспечению газоснабжения Камчатского края, предусматривающие, в том числе, строительство газотранспортной инфраструктуры, источники финансирования, с учётом строительства морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в Камчатском крае.

Обсуждались пути решения проблемы обеспеченности региона газом – поставки СПГ и развитие ресурсной базы региона. В связи с планируемым значительным снижением уровня добычи газа на основных месторождениях края в среднесрочной и долгосрочной перспективе, а также увеличением объема потребления газа в Камчатском крае, было принято решение о поиске альтернативного источника газоснабжения. «В качестве одного из возможных вариантов развития газификации рассматривается вариант газоснабжения региона сжиженным природным газом с применением плавучего регазификационного терминала», – сообщил заместитель Министра энергетики РФ Павел Сорокин.

Он напомнил, ПАО «НОВАТЭК» реализует проект морского перевалочного комплекса СПГ, который создается во исполнение распоряжения Правительства РФ в Бечевинской бухте. Согласно плану, ввод первого плавучего хранилища газа намечен на I квартал 2023 года.

Обсуждалось развитие ресурсной базы региона. «Газпром» ведёт разработку и доразведку Кшукского, Нижнеквакчикского, Среднекунжикского и Северо-Колпаковского месторождений. Кроме того, на Нижнеквакчикском месторождении идёт реконструкция производственной инфраструктуры. В частности, запущена в работу дожимная компрессорная станция, внедрена технология распределения потоков газа для повышения эффективности добычи.

Рассматривались предложения по развитию и модернизации объектов возобновляемой энергетики края с целью снижения зависимости региона от дорогостоящего топлива. Полуостров обладает значительными ресурсами для развития возобновляемой энергетики (геотермальные, гидроресурсы, ветроресурсы), которые также необходимо задействовать для выравнивания энергетического баланса.

В настоящее время существуют четыре основных предложения по развитию и модернизации объектов возобновляемой энергетики края. Это реализация программы бурения новых скважин на Мутновском месторождении, строительство второй линии ВЛ 220 кВ от Мутновской ГеоЭС до Центрального энергоузла, строительство ГЭС-4 на реке Толмачева, модернизация объектов энергетики в изолированных энергоузлах Камчатского края.

О планах развития в Камчатском крае объектов генерации на базе возобновляемых источников энергии – геотермальной, солнечной, ветровой и гидрогенерации сообщил член правления, первый заместитель генерального директора «Русгидро» Роман Бердников. «Здесь находятся три единственные в стране геотермальные электростанции, на Мутновской ГэоТЭС мы планируем строительство нового бинарного блока мощностью 13 МВт и бурение новых и углубление действующих скважин для увеличения выработки и повышения эффективности станции. Так же мы приступили к формированию технико-экономических параметров строительства Толмачевской малой ГЭС-4 мощностью порядка 10 МВт. В четырёх энергоизолированных поселках края будут построены новые гибридные электростанции, сочетающие современные дизельные и солнечные или ветровые энергоустановки, эти проекты реализуются по энергосервисным контрактам с частными инвесторами. В целом за пять лет компания инвестирует в развитие электроэнергетического комплекса Камчатского края более 20 млрд рублей», – рассказал он.

Предполагается, что в семи населённых пунктах – в посёлках Тиличики, Оссора, Козыревск, Ключи, Палана, Манилы и Каменское – будут установлены солнечные или ветровые электроустановки. Реализация проекта позволит обновить существующие дизельные электростанции, частично заместить выработку на дизельном топливе ВИЭ-генерацией, снизить негативное воздействие на окружающую среду. Эффект от выработки возобновляемой энергии даст тридцатипоцентную экономию топлива.

Минвостокразвития России намерено применить механизм дальневосточной концессии для обеспечения Камчатского края сжиженным природным газом (СПГ) и покрытия тарифной разницы по нему. «Необходимо сделать газораспределительную инфраструктуру, инфраструктуру для регазификации на территории Камчатки – это первое. И второе – нужно обеспечить экономически приемлемый тариф, то есть покрыть тарифную разницу, поскольку СПГ – недешевое топливо. Для этого мы задействуем те механизмы, которые правительство поручило министерству реализовать, в частности – механизм дальневосточной концессии», – сказал Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

«Размер тарифов на жилищно-коммунальное хозяйство – вопрос номер один, который волнует жителей Камчатки. Что качается самой энергетической системы, то вижу, что в перспективе она должна быть надежной: мы не должны допустить перебоев с поставками; эффективной и экологичной. Мы параллельно будем идти по поставкам сжиженного природного газа на территорию Камчатского края. Основная задача – возместить тот недостающий дебит газа, который сформировался в результате того, что месторождения на Камчатке не вышли на проектную мощность», – считает Владимир Солодов.

По итогам совещания Юрий Трутнев дал ряд поручений федеральным министерствами и ведомствам. АО «Росгеология» совместно с ПАО «Газпром» должно активизировать геологоразведку газовых участков.

Минэнерго России поручено подготовить отчёт о ходе выполнения поручения Председателя Правительства РФ о ходе проекта газификации региона на основе сжиженного природного газа ПАО «НОВАТЭК». Также министерству поручено провести оценку справедливого тарифа на генерацию термальной энергии, СПГ и природного газа для реализации в крае инвестиционных проектов; провести аудит энергоэффективности региона, чтобы определить уровень потерь в магистральных и распределительных сетях.

«Газификация Камчатки может идти за счёт сжиженного природного газа. Об этом докладывало руководство компании «НОВАТЭК». Но реализация этой возможности требует строительство соответствующей инфраструктуры. Есть план, разработанный по поручению Председателя Правительства России Михаила Владимировича Мишустина. Но этот план выполняется со срывами сроков федеральными ведомствами. Сегодня на это пришлось обратить внимание Минэнерго. Параллельно мы будем проводить работы по геологоразведке. Даже если в течение года-двух найдут дополнительные запасы газа, то до того, как месторождения будут разбурены и дадут газ на Камчатку, пройдет немало времени, в течение которого использование мазута не является выходом», – заметил вице-премьер.

Федеральному агентству по недропользованию совместно с АО «Росгеология» поручено разработать программу бурения на территории Авачинского поля. Данная территория находится недалеко от Петропавловска-Камчатского. В советское время здесь предполагалось наличие значительных объёмов термальной воды и пара, которые могут быть использованы в выработке электроэнергии и тепла. При подтверждении сведений о наличии объёмов термальной воды планируется часть агломерации перевести на геотермальную энергетику.

ПАО «Русгидро» поручено интенсифицировать работу по использованию на Камчатке термальной энергии, в том числе передвинуть модернизацию Мутновской ГеоЭС на более ранний срок, а также рассмотреть возможность строительства новой термальной станции с применением самых современных технологий и определением справедливого тарифа для генерации.