Губернатор американского штата Массачусетс подписал закон о снижении до нуля уровня выбросов СО2 к 2050 г., включая формирование энергобаланса штата только на основе ВИЭ-генерации в соответствии с обновленным стандартом (Renewable Portfolio Standard, RPS9 ). Промежуточной целью является увеличение доли ВИЭ-генерации до 40% к 2030 г. Предыдущие целевые показатели по RPS устанавливали для генерации на базе ВИЭ минимальный порог 15% к 2020 г. и затем прирост на 1% ежегодно, а новый закон повышает требования до 3% ежегодно в течение 2025-2029 гг.

Для выполнения поставленных задач потребуется, в частности, строительство еще 2 400 МВт мощности шельфовых ветропарков, а их суммарная мощность должна вырасти до 5 600 МВт. Кроме того, в законе уточняется понятие облегченного налогового режима для проектов строительства СЭС, установлены стандарты по энергоэффективности и внедрению солнечных установок, накопителей энергии и электромобилей, а также кодифицированы для законодательства штата положения «экологической справедливости».

В рамках реализации требований нового закона предусмотрено ежегодное финансирование в размере $ 12 млн для Массачусетского центра экологической поддержки энергетики (Massachusetts Clean Energy Center), который будет отвечать за программы помощи населению и отдельным предприятиям, использующим ВИЭ, по вопросам «экологической справедливости».

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