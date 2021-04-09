Компании, специализирующиеся в реализации морских энергопроектов Simply Blue Energy и Subsea 7, создали совместное предприятие для участия в реализации проекта строительства плавучего ветропарка Salamander мощностью 200 МВт у северо-восточного побережья Шотландии (Великобритания).

Проекту, в котором Subsea 7 является миноритарным акционером, необходимо получить разрешение на аренду акватории у шотландской государственной корпорации Crown Estate Scotland, ответственной за управление землей и государственным имуществом в Шотландии. На более позднем этапе компании планируют привлечь стратегического партнера для реализации проекта.

В феврале 2021 г. компания Blue Gem Wind – совместное предприятие Total (80%) и Simply Blue Energy (20%) – представило отчет об экологической оценке проекта сооружения плавучей ВЭС Valorous мощностью 300 МВт в Кельтском море (Celtic Sea), в Великобритании. Совместное предприятие уже заключило договор аренды акватории и разрабатывает демонстрационную плавучую ВЭС Erebus мощностью 96 МВт в том же районе Кельтского моря. Total планирует принять окончательное инвестиционное решение по проекту к 2024 г.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata