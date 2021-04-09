 
Модернизация

Курскэнерго обеспечивает  ремонт и  производство отдельных видов оборудования для нужд ремонтной программы

Курскэнерго обеспечивает  ремонт и  производство отдельных видов оборудования для нужд ремонтной программы

9 апреля 2021, 17:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР, КУРСКЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Центр Курскэнерго

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Специалисты цеха ремонта электрооборудования филиала «Россети Центр Курскэнерго» в 2021 году собственными силами выполнят капитальный ремонт 141 трансформатора мощностью от 25 кВа до 250 кВа, напряжением 10/0,4 кВ,  изготовление более 300 траверс для опор воздушных линий (ВЛ).

Работы по замене внутренних обмоток трансформаторов, ремонту бака,  сливного устройства, переключателя, по переизолировке отводов, замене уплотнений и изоляции специалисты филиала выполняют давно. Так в прошлом году энергетики отремонтировали более 148 трансформаторов.

Помимо ремонта трансформаторов в филиале наладили производство наиболее востребованных типов конструкций: траверсы, которые используются при строительстве и капитальном ремонте линий электропередачи ВЛ 6-10 кВ, кронштейнов для крепления светильников наружного освещения, площадок под мачтовые ТП, сборку щитового оборудования.

Работы выполняются квалифицированным персоналом с использованием существующего парка станочного оборудования, приборов и инструментов в строгом соответствии с  техническими нормами и требованиями.

 «Собственное производство отдельных видов оборудования и конструкций позволит обеспечить районы электрических сетей  необходимым сопутствующим материалом, снизить затраты на реализацию ремонтной программы и получить экономический эффект, который будет направлен на реализацию дополнительных мероприятий по повышению надежности электроснабжения потребителей», - подчеркнул заместитель генерального директора — директор филиала «Россети Центр Курскэнерго» Александр Рудневский.

 

 

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Источник: Россети Центр Курскэнерго

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