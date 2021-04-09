Специалисты цеха ремонта электрооборудования филиала «Россети Центр Курскэнерго» в 2021 году собственными силами выполнят капитальный ремонт 141 трансформатора мощностью от 25 кВа до 250 кВа, напряжением 10/0,4 кВ, изготовление более 300 траверс для опор воздушных линий (ВЛ).

Работы по замене внутренних обмоток трансформаторов, ремонту бака, сливного устройства, переключателя, по переизолировке отводов, замене уплотнений и изоляции специалисты филиала выполняют давно. Так в прошлом году энергетики отремонтировали более 148 трансформаторов.

Помимо ремонта трансформаторов в филиале наладили производство наиболее востребованных типов конструкций: траверсы, которые используются при строительстве и капитальном ремонте линий электропередачи ВЛ 6-10 кВ, кронштейнов для крепления светильников наружного освещения, площадок под мачтовые ТП, сборку щитового оборудования.

Работы выполняются квалифицированным персоналом с использованием существующего парка станочного оборудования, приборов и инструментов в строгом соответствии с техническими нормами и требованиями.