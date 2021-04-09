Предприятие "Тепловик" объявило электронный аукцион на строительство котельной №19 на улице Центральной в селе Кировском Тымовского района. Начальная максимальная цена контракта — 193 628 721 рублей из внебюджетных средств.

Подрядчик до 1 июня 2021 года должен будет подготовить территорию к строительству. До 15 октября в селе уже должна быть возведена блочно-модульная котельная с наружными сетями электроснабжения. К 15 августа 2022 года рабочим предстоит закончить наружные сети водоснабжения, водоотведения, тепло- и газоснабжения. А через месяц, к 15 сентября, подрядчик должен завершить благоустройство. Пусконаладочные работы и ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 1 октября 2022 года.

Это уже вторая котельная в селе Кировском. Она обеспечит теплом еще часть села. В ближайшее время в Тымовском районе планируют объявить еще два конкурса на строительство газовых котельных в селах Зональном и Ясном. Заявки на участие в аукционе принимаются до 28 апреля.

Напомним, в рамках программы развития газоснабжения и газификации до 2025 года планируется газификация всех муниципальных образований Сахалинской области.