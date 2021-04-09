АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ и НП «Ассоциация «Электрокабель» приглашает принять участие в бесплатном вебинаре, на тему: «Подтверждение производства кабельно-проводниковой и радиоэлектронной продукции на территории РФ. Практические вопросы», который состоится в четверг 15 апреля 2021 г. с 10:00 до 12:00 часов.

Вебинар будет интересен производителям кабельно-проводниковой и радиоэлектронной продукции: коммерческим и финансовым директорам, руководителям и специалистам отделов продаж, руководителям и специалисты тендерных отделов.

С 01 января 2021 года государственные и корпоративные заказчики, проводящие закупки в соответствии с Законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ, обязаны выполнять минимальную долю закупок товаров российского происхождения в соответствии с постановлениями Правительства РФ от 03.12.2020 г. № 2013 и № 2014. Для достижения минимальной доли закупок товаров российского происхождения заказчики при проведении закупок должны устанавливать требования к участникам, ограничивающие или запрещающие допуск к торгам товаров, не включенных в государственные реестры продукции, произведенной на территории РФ. Для включения в реестры поставщикам нужно получить подтверждение Минпромторга РФ, которое выдается на основании, в том числе, Акта экспертизы или сертификата о происхождении товара формы СТ-1, выдаваемых торгово-промышленными палатами РФ.

Программа вебинара*

Время проведения Тема 10:00 – 10:10 Открытие вебинара, приветственное слово генерального директора НП «Ассоциация «Электрокабель» Сахаровой Натальи Валентиновны 10:10 – 10:20 Приветственное слово директора департамент экспертных услуг АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ Кораблева Алексея Владимировича 10:20 – 10:40 Подтверждение производства кабельно-проводниковой и радиоэлектронной продукции на территории РФ в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.07.2015 г. №719. Ограничения, запреты и преференции при участии в закупках. 10:40 – 11:30 Алгоритм действий производителей для подтверждения производства продукции на территории РФ или его российского происхождения в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.07.2015 г. №719. Практические вопросы, примеры. 11:30 – 12:00 Ответы на вопросы участников

* в программе указано Московское время

Регистрация на вебинар обязательна

Ссылка для регистрации: https://us02web.zoom.us/j/4241904649?pwd=Zm9LdHhYaytMQmxuS1lNSGRJUWFIdz09

Идентификатор конференции: 424 190 4649

Код доступа: 4649

Контакты Оргкомитета:

НП «Ассоциация «Электрокабель», генеральный директор Наталья Валентиновна Сахарова, e-mail: sakharova.n@elektrokabel.ru, 8 (495) 911 81 50

АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ, Оксана Александровна Полянская, e-mail: proreestr@soex.ru, тел.: 8 (495) 660 58 68, доб. 1402

АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ, Ольга Александровна Матвейчик, e-mail: proreestr@soex.ru, тел.: 8 (495) 660 58 68, доб. 1605