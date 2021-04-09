Три новых региона ДФО готовы к инфраструктурным облигациям

Три региона ДФО готовы к участию в программе инфраструктурных облигаций. Об этом было заявлено в ходе заседания совета Дальневосточного федерального округа (ДФО) под председательством вице-премьера российского правительства Юрия Трутнева, прошедшего накануне в Петропавловске-Камчатском.

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, выступая на встрече, отметил, что темп роста строительных работ в ДФО за 2020 год составил 97,5%, ввода жилых домов – 101,6%. По его словам, одним из акцентов в развитии строительства на Дальнем Востоке является формирование современной инфраструктуры, которая призвана обеспечить создание комфортной среды для жизни населения. Два региона – Сахалинская и Магаданская области – участвуют в реализации механизма инфраструктурных облигаций. Еще три субъекта – Республика Саха (Якутия), Хабаровский край и Амурская область – сообщили о готовности к участию в реализации механизма инфраструктурных облигаций.

Выпуск инфраструктурных облигаций на сумму 30 млрд рублей запланирован российскими властями в 2021 году. Привлеченные средства под гарантию регионов будут предоставляться застройщикам в виде льготных кредитов. Средства кредитов можно будет потратить на дорожную, инженерную и социальную инфраструктуры в рамках проектов строительства жилья.

В ДФО действуют льготные ипотечные программы: «Сельская ипотека», «Семейная ипотека» и льготная ипотечная программа по ставке 6,5% годовых. Благодаря программе «Дальневосточная ипотека» более 18 тысяч семей получили кредиты на сумму 66 млрд рублей.

Юрий Трутнев в ходе заседания отметил, что строительная отрасль в ДФО сталкивается с рядом проблем, в том числе с отсутствием в регионе крупных квалицированных строительных компаний, высокой ценой на строительные материалы, обусловленной отсутствием собственных производств и включением в их стоимость транспортных расходов при доставке из других регионов.

По мнению Юрия Трутнева, для решения этих вопросов требуется «нетривиальное решение».

«Надо создать систему управления строительством на Дальнем Востоке. Кроме того, надо заняться отраслью строительных материалов. Я попросил коллег создать отдельную систему преференций для этой отрасли», – заметил вице-премьер.

Вице-премьер поручил Минстрою совместно с Минвостокразвития, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти дальневосточных регионов подготовить и внести в установленном порядке в правительство (при необходимости – с проектами нормативно-правовых актов) предложения по субсидированию части затрат на создание инженерной инфраструктуры строящихся объектов жилищной застройки на территории ДФО.

Также решено установить квоты при распределении субсидий дальневосточным регионам, пересмотреть критерии отбора при распределении субсидий и изменить требования по расчету коэффициента результативности использования субсидии (объем ввода жилья на один рубль бюджетной субсидии).

Минвостокразвития совместно с Минстроем и дальневосточными регионами в ближайшее время проработают вопрос предоставления градостроительных преференций в рамках режима свободного порта Владивосток с целью сокращения сроков разработки, согласования и утверждения документов территориального планирования и документации по планировке территории, упрощения процедур получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию. Дальневосточным регионам также рекомендовано разработать планы мероприятий («дорожные карты») по увеличению объемов жилищного строительства.