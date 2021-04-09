В Башкортостане проведут газ до шести деревень

По Программе газификации регионов РФ компании «Газпром» в Бурзянском районе Республики Башкортостан газ проведут в шесть деревень, сообщает RosTender.info.

ООО «Газпром межрегионгаз» объявило тендер на первый этап строительства объектов газораспределения в республике. Как следует из материалов тендера, предстоит построить межпоселковый газопровод длиной 61,67 км от села Старосубхангулово. Газопровод будет проходить через деревни Миндигулово, Атиково, Киекбаево, Гадельгареево, Кутаново и Иргизлы.

Стоимость предстоящих работ оценивается в 1 млрд 124 млн рублей. «Газпром межрегионгаз» принимает заявки на участие в тендере до 23 апреля, 7 мая подведут итоги закупки и назовут победителя. Подрядчику отведут от 247 до 495 дней на строительство газопровода.

Газификация республики ведется в рамках соглашения о взаимном сотрудничестве и договоре между правительством региона и ПАО «Газпром». Компания строит межпоселковые газопроводы за счет собственных средств, а подготовку потребителей к приему газа – строительство уличных газораспределительных сетей, внутридворовых сетей, установку газового оборудования – берет на себя регион.



