Об этом сообщил губернатор Александр Бурков. Дополнительные инвестиции удаться привлечь благодаря предстоящему молодежному чемпионату мира по хоккею. В интервью «ФедералПресс» глава региона Александр Бурков рассказал о подготовке к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Омске в 2022–2023 годах.

Как сообщил губернатор, сейчас начинается масштабная работа по развитию городской инфраструктуры.

«В общей сложности в благоустройство Омска мы планируем вложить более 1,8 млрд рублей. Именно такие крупные мероприятия позволяют нам привлекать дополнительные инвестиции в развитие инфраструктуры, а значит – делать регион более привлекательным для жизни», – уверен губернатор.

Кроме того, в Омске продолжается строительство ледового дворца, в котором и пройдут матчи чемпионата.

«Вместе с компанией “Газпром нефть” мы возводим новый ледовый дворец, рассчитанный на 12 тыс. зрителей. Сметная стоимость – 12 млрд рублей. Часть средств выделяется концессионером, еще часть из федерального и областного бюджетов», – отметил Александр Бурков.

Также ведется строительство нескольких четырехзвездочных гостиниц. Одну из них планируется сдать уже в этом году.

Автор Мария Валитова Фото Сергей Мельников