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В морском порту Таганрога отремонтируют эллинг

В морском порту Таганрога отремонтируют эллинг

9 апреля 2021, 16:15
Рубрика: Контракты
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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Главгосэкспертиза России провела проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта сооружения. По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Эллинг, расположенный на Южном моле морского порта Таганрог в Ростовской области, функционирует с 1953 года и используется для подъема из воды на время проведения ремонтных работ судов доковым весом до 300 тонн. Обследование технического состояния сооружения выявило необходимость проведения капитального ремонта.

Проектом, достоверность определения сметной стоимости которого подтвердили эксперты Главгосэкспертизы России, предусмотрены ремонт конструкций бутобетонного банкета в надводной части эллинга, замена судовозного пути и защитных плит откосов. Также монолитное железобетонное покрытие в надводной части заменят на сборное покрытие из типовых железнодорожных плит, которое улучшит показатели ремонтно-эксплуатационных характеристик объекта. Кроме того, в ходе капитального ремонта восстановят верхний слой несущего щебеночного основания и каменной призмы в подводной части Эллинга и выполнят другие работы.

Генеральный проектировщик – АО «Южный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота». Застройщик - ГУП «Росморпорт».

Фото: don24.ru

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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